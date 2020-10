ODGOĐENO UVOĐENJE POVRATNE NAKNADE ZA AMBALAŽU MLIJEKA: Trebalo je stupiti na snagu 1. siječnja, ali ništa od toga

Rok za uvođenje naknade na ambalažu za mlijeko i tekuće mliječne proizvode ipak se produžuje za šest mjeseci

Građani bi povratnu naknadu za plastičnu ambalažu za mlijeko i tekuće mliječne proizvode, umjesto početkom 2021. mogli početi dobivati tek šest mjeseci poslije, od 1. srpnja 2021., proizlazi iz prijedloga izmjena propisa koje je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo na portalu e-savjetovanje.

Ministarstvo je u javno savjetovanje, koje će trajati od 16. do 31. listopada, uputilo prijedloge izmjena dva propisa – Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom i Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži.

Proširenje sustava povratne naknade

Izmjene su vrlo kratke i ustvari se odnose na rokove povratnih naknada za staklenu, plastičnu i aluminijsku ambalažu od pića i napitaka volumena dva decilitra, koji ostaje 1. siječnja 2021. godine, dok se rok za uvođenje naknade na ambalažu za mlijeko i tekuće mliječne proizvode produžuje za šest mjeseci, na 1. srpnja 2021. godine.

Vlada je sredinom siječnja ove godine izmijenila Uredbu o gospodarenju otpadnom ambalažom, kojom je uz ostalo regulirala i proširenje sustava povratne naknade ambalažom od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda te ambalažom od pića volumena dva decilitra (0,2 litre), predvidjevši tada da te odredbe o povratnoj naknadi od 50 lipa za tu ambalažu stupe na snagu 1. siječnja 2021. godine. No, najavljenim izmjenama koje su u javnom savjetovanju taj rok za naknadu za ambalažu od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda prolongira do početka srpnja 2021. godine.

Vlada ostavila skoro godinu dana za prilagodbu

Inače, krajem 2018. godine počelo se najavljivati kako bi u sustav povratne naknade od 50 lipa ponovno mogle ući plastične boce za mlijeko i mliječne proizvode te staklena ambalaža za manje volumene, no Vlada je uredbu kojom se to omogućava donijela tek u siječnju ove godine, a i tada je ostavila rok za prilagodbu od gotovo godinu dana.

Same najave ponovnog uvođenja naknade na amabalažu za mlijeko i mliječne proizvode izazvala je i reakcije te industrije, koja je tijekom prošle godine tvrdila da će to to dovesti do poskupljenja mlijeka i jogurta za 50-ak odnosno 60-ak lipa.

Povratna naknada za mliječnu ambalažu ukinuta je 1. studenoga 2015., kada je na čelu Ministarstva zaštite okoliša bio Mihael Zmajlović (SDP) uz obrazloženje kako je udio PET ambalaže za mlijeko i mliječne proizvode u ukupnoj ambalaži obuhvaćenoj povratnom naknadom samo 11 posto.