ODGOĐENA JE NAJVEĆA DEVELOPERSKA KONFERENCIJA U REGIJI: Shift Dev kreće 14. rujna u Splitu

Najveća developerska konferencija u regiji Shift Dev 14. i 15. rujna u Split dovodi predavače svjetskog značaja i okuplja hrvatske developere

Deveto izdanje konferencije Shift Dev koje se trebalo održati u lipnju, odgađa se za 14. i 15. rujna zbog globalne situacije s koronavirusom. Organizatori najveće developerske konferencije u regiji za rujan planiraju standardno sjajan Shift Dev uživo, na impozantnoj pozornici splitskog HNK. Sve kupljene ulaznice za Shift Dev u lipnju vrijede za novi rujanski termin konferencije.

Shift Dev od 2012. u Splitu okuplja svjetsku klasu predavača i najbolje predstavnike svjetske developerske scene. U dva dana na preko dvadesetak predavanja i radionica Shift Dev obrađuje najaktualnije trendove, predstavlja nova tehnološka rješenja te na jednom mjestu okuplja developere iz svih dijelova svijeta.

Najbolji uz najbolje

Kako bi vrijeme čekanja svojoj zajednici učinili korisnim i zanimljivim, organizatori su odlučili napraviti Shift Remote. Shift Remote je zamišljen kao niz online predavanja koja će se prenositi uživo, s temama kao što su JS, CSS, DevOps, Serverless, Frontend, Backend, AI ili Blockchain. Baš kao i kod konferencije Shift Dev, Shift Remote će biti jednako interesantan spoj edukativnih i inspirativnih govora te radionica koje drže najbolji stručnjaci industrije.

U predavanjima Shift Remote cijela će zajednica, zahvaljujući sponzorima, uživati besplatno. Budući da je splitski Shift, kao i cijela event industrija, pogođen globalnom situacijom s koronavirusom, 15 IT tvrtki se ujedinilo i podržalo Shiftove projekte širenja znanja, kako bi sjajne konferencije nastavile živjeti. Oni su: Microsoft, Infobip, RBA, Autodesk, Microblink, ICT županija, Barrage, Aduro Idea, Pseudocode, Five, venITure, Q Software, Ars Futura, Nanobit i Infinum.

“Developerska zajednica je u ovim ‘novim normalnim’ okolnostima aktivnija nego ikad. Upravo je konferencija poput Shift Remote odlična prilika da se IT entuzijasti upoznaju s najaktualnijim trendovima i rješenjima u industriji te da izravno steknu znanje od strane vrhunskih IT stručnjaka. Drago nam je što ćemo Infobipovo bogato IT iskustvo prikupljeno na globalnoj razini moći prenijeti svim entuzijastima i zaljubljenicima u programiranje”, rekao je Damir Prusac, direktor Tehničkog odjela Infobipa.

Privremeni shift na remote

Zbog koronavirusa, ekipa Shifta je u travnju održala svoju prvu virtualnu konferenciju Shift AI koja se pokazala iznimno uspješnom. Umjesto uživo u Dublinu, konferencija je stotine profesionalaca koji rade na umjetnoj inteligenciji okupila online, među njima i predstavnike nekih od najbitnijih tehnoloških tvrtki u svijetu strojnog učenja i umjetne inteligencije. U razgovorima o rudarenju podataka, strojnom učenju i neuronskim mrežama sudjelovali su svi, od Microsofta, IBM-a, Intela, Googlea, Accenturea i Salesforcea do Twittera i Facebooka. Iz te se konferencije i izrodila ideja za Shift Remote.

„Privremeno smo preselili online, a Shift Dev premjestili na deveti mjesec, jer su nam zdravlje i sigurnost svih sudionika na prvom mjestu. Ipak, od rujna se nadamo vratiti na konferencije kakve najviše volimo – one uživo. Shift Dev je dosad u Split doveo najveće svjetske developerske umove, ljude koji su izmislili većinu onoga na čemu današnji developeri rade. To je za našu scenu neprocjenjivo bogatstvo. Nadamo se da ćemo u rujnu nastaviti ovaj dobar niz“, izjavio je Ivan Burazin, organizator Shifta.