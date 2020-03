ODGODA PLAĆANJA POREZA I DOPRINOSA, ISPLATA MINIMALCA, RANIJI POVRAT POREZA…: Proučite Vladine nove mjere

Premijer Plenković kazao je da zbog krize izazvane pandemijom koronavirusa predstoji bitka za održavanje proizvodnje i očuvanje radnih mjesta te da je Vlada pripremila mjere za pomoć gospodarstvu vrijedne 30 milijardi kuna

Premijer Andrej Plenković i članovi Vlade predstavili su danas u Banskim dvorima nove mjere za pomoć gospodarstvu pogođenom pandemijom koronavirusa.

Nakon dramatičnog uvoda u kojemu je naglasio da pandemija koronavirusa mijenja cijeli svijet zbog čega su milijarde ljudi u karanteni te da će odnijeti brojne živote, Plenković je ustvrdio da je nemoguće predvidjeti koliko će kriza trajati, ali da će to svakako biti duže od nekoliko mjeseci.

Tri mjeseca bez poreza na dohodak

Zbog svega toga, kazao je, predstoji bitka za održavanje proizvodnje i očuvanje radnih mjesta. Potom je predstavio mjere koje su vrijedne 30 milijardi kuna.

“Prva mjera je iz Ministarstva financija. Nema poreza na dohodak, dobit i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno. Ta je mjera kalibrirana na tri mjeseca uz mogućnost produljenja na još tri mjeseca”, kazao je premijer.

Isplata minimalca i krediti gospodarstvu

Druga mjera je isplata minimalnih plaća iz državnog proračuna svim ugroženima poslodavcima. Treća mjera su krediti za financiranje gospodarstva. Pritom je premijer najavio rezanje svih proračunskih troškova koji nisu nužni, ali i povlačenje sredstava iz EU.

“Za potrebe likvidnosti države imamo 240 milijuna eura iz EU”, kazao je Plenković.

Vlada donira svoje plaće Gradu Zagrebu

Osim toga, Plenković je najavio da će članovi Vlade svoje plaće za ožujak donirati na poseban račun predviđen za sanaciju šteta od potresa u Zagrebu.

Potom je ministar financija Zdravko Marić kazao da se od danas mogu podnositi zahtjevi za odgodu plaćanja doprinosa i poreza te njihovu obročnu otplatu. Kriteriji za to su, kaže, jednostavni.

“Jedan od uvjeta je da imate pad prihoda od 20 posto. To je već kvalifikacija da niste u mogućnosti plaćanja javnih davanja. Kamo sreće da ovo bude dovoljno, ali svi smo duboko svjesni da će efekte pandemije proći razdoblje o kojem govorimo, a to su 3+3 mjeseca”, rekao je Marić.

Beskamatna odgoda plaćanja poreznih obveza

Napomenuo je da nakon okončanja krize poreznim obveznicima neće sve odjednom doći naplatu, već će im biti omogućena beskamatna odgoda plaćanja na 24 rate.

“Na određen način uključili smo i sustav PDV-a, pogotovo za poduzetnike koji imaju promet do sedam milijuna kuna godišnje. Oni mogu optirati za odgodu naplate PDV-a do prvog srpnja”, rekao je Marić.

Najavio je i da će Porezna uprava svima koji su bili prisiljeni obustaviti poslovanje automatski smanjiti predujam poreza.

Isplata povrata poreza već u lipnju

Nadalje, sve naknade i potpore neće se plaćati, a povrat poreza bit će isplaćen već u lipnju.

Ministar Marić najavio je da će se ići i u odgodu plaćanja bankarskih kredita poduzetnika i građana, s tim da je to proces koji neće biti jednostavno provesti. Banke će, rekao je, dati svoj solidarno doprinos ovome. Drugi set mjera, kazao je, tiče se reprograma kredita, a HBOR i HAMAG-BICRO osigurat će kapital za kreditiranje mikro i malih poduzetnika.

Za poticajne mjere osigurano 5 milijardi kuna

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović kazao je kako se za poticajne mjere već javilo 7400 poslodavaca. S obzirom na otežane uvjete rada nadležnih službi, apelirao je na poslodavce da budu strpljivi.

“Osigurano je oko pet milijardi kuna, nema straha”, poručio je ministar Aladrović.

Osam mjera Ministarstva gospodarstva

Ministarstvo gospodarstva, po riječima ministra Darka Horvata pripremilo je osam mjera, od kojih su šest već u funkciji. Cilj tih mjera je osigurati likvidnost malim i srednjim poduzetnicima kako bi očuvali radna mjesta i nastavili proizvodnju.

“Tu su moratoriji za mikro i male zajmove, neće dospijevati kamata niti glavnica do 2022. godine. Druga mjera je prolongiranje rokova i moratorij na sve kredite HAMAG-a. Treće, povoljni uvjeti mikro kredita do 25.000 eura s brzom obradom za male poduzenike. Četvrta mjera su mikro zajmovi za investicijske projekte, čime će se dovršavati već započeti projekti. Peta mjera je povećanje stope jamstva za kredita za obrtna sredstva, dok je šest mjera novi financijski instrument – zajmovi za poljoprivrednike od tisuću do 25.000 eura uz kamatu do pola posto Sedma mjera su COVID-19 zajmovi, također do 25.000 eura, a zadnja osma mjera su krediti za velika i srednja poduzeća koja starta od 1. travnja”, kazao je ministar gospodarstva.

Čeka se 120 milijuna kuna iz EU za poljoprivredu

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković nastoji pronaći najmanje najmanje 120 milijuna kuna za osiguranje dohotka poljoprivrednicima. Očekuje da taj novac da Europska komisija. Kazala je kako je u proračunu predviđeno 53 milijuna kuna za potpore najranjivijima u poljoprivredi – mikropoduzećima i OPG-ovima.

EU fondovi sada će biti iznimno važni

Da će za financiranje gospodarstva u novonastalim okolnostima biti važan novac iz eurospkih fondova ustvrdio je ministar EU fondova Marko Pavić. Njegovo ministarstvo donijelo je mjere koje trebaju omogućiti efikasno korištenje EU fondova, a kako bi se predbrodila kriza. Ako kriza potraje više od tri mjeseca, ministar Pavić kaže da će mjere biti produljene.

