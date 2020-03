ODGODA PLAĆANJA KREDITA? Ministar otkrio o kojim mjerama se razmišlja: ‘Radimo kao da idemo prema najgorem scenariju, ali…’

Ideja je da se u suradnji s HBOR-om i komercijalnim bankama, one su jasno otvoreno i nedvosmisleno pristupile i izrazile želju da sudjeluju, omogući s jedne strane odgoda na plaćanje određenih kreditnih obveza, da se omogući reprogram, ali i da se otvore dodatne linije likvidnosti za obrtna sredstva, rekao je Marić, dodavši da se i građanima otvara mogućnost reprograma kreditnih obveza

Najvažnije je u ovom trenutku osigurati adekvatan lanac opskrbe. Što se tiče same odluke o ograničavanju cijena nekih proizvoda, njena je intencija jasna. Mogu otvoreno reći da svi ovi s kojima sam razgovarao proteklih dana nisu razmišljali da bi u ovim okolnostima posezali za rastom cijena. Međutim, i građani i mediji su sugerirali da se to događa i mi smo morali reagirati, rekao je u Točki na tjedan N1 televizije ministar financija Zdravko Marić. Dodaje kako nema opravdanja za povećanje cijena maskica i dezinfekcijskog sredstva.

“Njima sigurno cijena sirovine nije otišla 30 puta više”, rekao je Marić, dodavši da je ipak cijena nekih sirovina u proteklim tjednima porasla”, kazao je.

EVAKUACIJA CIJELE KLINIČKE BOLNICE DUBRAVA: Potvrđeno da su dva nova zaražena liječnici bolnice; U Hrvatskoj ukupno 46 oboljelih

HRVATSKA STRUČNJAKINJA OTKRIVA U ČEMU JE NAJVEĆA OPASNOST KORONAVIRUSA: ‘Čini se zarazniji od influence i ebole, ali…’

Upitan kad trgovci moraju vratiti cijene na one od 30. siječnja, kako stoji u odluci Vlade, Marić je rekao da će to provjeriti Državni inspektorat. “Kako odluka stupa na snagu, bit će i upita s njihove strane da se vidi što se događa. Nije to jednostavno u samoj provedbi odluke, međutim, to je odluka s kojom smo bili suočeni”, rekao je Marić.

Što se tiče sankcija za one koji ne budu poštovali odredbe Vlade, Marić je rekao da će to regulirati Državni inspektorat. “Ja bih rekao, i općenito osuda takvog ponašanja je sama po sebi dovoljna, ali u ovim okolnostima pustimo sve službe da rade svoj posao”, rekao je ministar financija.

‘Ljudima trebamo skinuti kapu do poda, rade noćima ne bi li popunili police’

Pohvalio je i sve djelatnike u trgovinama.

“Ljudima trebamo skinuti kapu do poda, rade noćima ne bi li popunili police. Tim ljudima treba odati veliko priznanje, treba ih motivirati. I vozači, skladištari, blagajnice, svi su u potpunosti fokusirani na ovo”, rekao je Marić i dodao kako u ovoj situaciji svi trebamo pokazati maksimalno zajedništvo i solidarnost.

Što se tiče troškova, odnosno mogućih financijskih posljedica zbog samoizolacije ili karantene, Marić je rekao da će država dati svoj obol, ali da se ne može zanemariti i cijela slika.

HRVATSKA JE SPREMNA ZA OŠTRIJE MJERE: ‘U ovom trenutku još uvijek stvari držimo u dobroj mjeri, ali situacija oko nas nije dobra…’

U idućim danima nove gospodarske mjere

“Što se tiče mirovina, stvari su pod kontrolom, ali situacija se iz dana u dan, iz sata u sat može dodatno pogoršavati i o tome treba voditi računa. Ono što ćemo idućih dana predložiti bit će paket mjera koji bi trebao u kratkom roku u smislu brzine provedbe imati učinak, a to su gospodarske mjere, one su usmjerene na osiguravanje likvidnosti koja bi trebala pomoći i poslodavcima, poduzetnicima, ali i građanima. To će biti u najkraćem mogućem roku, govorim o terminima dana. Izglasavanje, stupanje na snagu odmah što se tiče tih javnih davanja”, rekao je Marić pa nastavio:

Odgoda plaćanja kredita?

“Ideja je da se u suradnji s HBOR-om i komercijalnim bankama, one su jasno otvoreno i nedvosmisleno pristupile i izrazile želju da sudjeluju, omogući s jedne strane odgoda na plaćanje određenih kreditnih obveza, da se omogući reprogram, ali i da se otvore dodatne linije likvidnosti za obrtna sredstva”, rekao je Marić, dodavši da se i građanima otvara mogućnost reprograma kreditnih obveza.

“Razgovaramo s bankama i stavljamo tu temu na stol”, rekao je Marić.

NOVIH PET SLUČAJEVA ZARAZE KOD OSIJEKA: ‘Riječ je o vrlo bliskom kontaktu svih sedam osoba pa je ovo praktično obiteljska infekcija’

‘Radimo kao da idemo prema najgorem scenariju, ali nastavljamo pratiti situaciju’

Upitan postoji li procjena koliko je dosad ova kriza s koronavirusom uzrokovala štete u gospodarstvu, Marić je rekao da se radi puno projekcija.

“Znam da je to jedno od pitanja koje mi je dužnost adresirati i s jedne strane da građani i naši gledatelji ne bi stekli dojam da smo izvan kontrole, međutim, sada u ovom trenutku spekulirati, kad još uvijek ne znamo dubinu i duljinu trajanja ove krize, gledati iskustva i nekih drugih zemalja, poglavito Kine, možemo eventualno donositi nekakve poluzaključke, ali decidirane odgovore na takva pitanja je teško dati. Naša je zadaća raditi kao da idemo prema najgorem scenariju, ali nastavljamo pratiti situaciju”, rekao je Marić.

Upitan hoće li biti ranijeg povrata poreza, ministar financija rekao je da je dao naputak Poreznoj upravi i da ona radi na tome da se ubrza obračun poreza, a onda i povrat.

“Stvari će se na proračunu osjetiti, ja sam toga svjestan. Mirovine nisu pod znakom pitanja, što se tiče plaća, također”, rekao je Marić za N1 televiziju.

Situaciju s koronavirusom iz minute u minutu u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.