ODGAĐAJU SE PRIČESTI I KRIZME U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI; Produljuje se i odluka o održavanju nastave do 30. travnja

U Splitsko-makarskoj nadbiskupiji odgađaju se svete pričesti i krizme, a odluka o nastavi na daljinu, osim za učenike u razrednoj nastavi, produljuje se još za tjedan dana u cijeloj županiji.

Splitsko-makarski nadbiskup mons. Marin Barišić priopćio je kako nakon današnjeg sastanka s odgovornima u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo preporučuju odgodu prvopričesničkih i krizmaničkih slavlja do 15. svibnja ove godine.

‘Razumijemo teškoće’

Kako navodi u priopćenju, na preporuku epidemiologa to je učinila većina biskupija u Hrvatskoj. Mons. Barišić razumije teškoće koje ta preporuka može donijeti župnicima i slavljenicima te njihovim obiteljima i uzvanicima.

“U duhu kršćanske ljubavi i solidarnosti te društvene odgovornosti, budimo spremni učiniti tu malu žrtvu s privremenom odgodom župnih i obiteljskih slavlja. U ovim neizvjesnim vremenima svi ste u našim molitvama, a osobito vi, dragi prvopričesnici i krizmanici. U isto vrijeme potičemo vas da se sjetite nas u svojim molitvama kako bismo, vođeni ljubavlju i brigom za povjerene nam vjernike, donosili mudre i razborite odluke”, poručio je monsinjor Barišić.

Produljenje odluke o održavanju nastave do 30. travnja

Županijski Stožer civilne zaštite istodobno je izvijestio da se odluka o organizaciji nastave koja je donesena 8. travnja za razdoblje od 12. do 17. travnja pa od 19. do 23. travnja na području županije produljuje na razdoblje od 26. do 30. travnja.

Zbog trenutačne epidemiološke situacije u Splitsko-dalmatinskoj županiji i preporuka epidemiološke službe županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo te nakon obavljenih konzultacija s Nacionalnim stožerom i Ministarstvom znanosti i obrazovanja, nastava za učenike viših razreda osnovnih škola i srednjih škola te za studente Sveučilišta u Splitu i dalje će se provoditi po modelu C, to jest na daljinu, a za učenike osnovnih škola od prvog do četvrtog razreda nastava će se provoditi po modelu A, to jest u školi, istaknuli su u Stožeru. Dodali su da se praktična nastava u školskim objektima i dalje neće održavati.

