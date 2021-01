ODGAĐA SE UKLANJANJE ZVONIKA SA SISAČKE KATEDRALE: Toranj bi se trebao spuštati u subotu ili u nedjelju

Uklanjanje zvonika sisačke katedrale koje je započelo danas u jutarnjim satima ipak je, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, odgođeno

Danas je trebalo početi uklanjanje zvonika sisačke katedrale, koji se nakon potresa od 6,2 prema Richteru pomaknuo za 23 cm, a njegova je statika dodatno narušena drugim jakim potresom te svaki mali udar otežava stanje i prijeti sigurnosti građana. Ipak, uklanjanje je odgođeno zbog nepovoljnih vremenskih prilika.

Toranj se pomaknuo za 23cm i predstavlja opasnost

“Čini se kako će se danas s ove katedrale skidati samo križ. Iako je skidanje tornja bilo predviđeno za jutros u 8 sati, sve je zakomplicirala kiša koja pada od jutros. Vatrogascima otežava i ovako zahtjevan zadatak. Cijeli se toranj pomaknuo za 23cm te predstavlja opasnost i za prolaznike te za susjedne kuće. Po svemu sudeći toranj bi se trebao spuštati u subotu ili u nedjelju, ali to opet ovisi o vremenskim prilikama, prenosi HRT.

Toranj će nastojati skinuti na način da će ga pokušati omotati, a potom spustiti na tlo. “S obzirom da su svaki dana podrhtavanja i potresi, postoji realna mogućnost i opasnost da toranj padne. Ako bi do toga došlo, to bi tek bila tragedija. Sve okolne zgrade bi se urušile, građevina je visoka 45 metara, u slobodnom padu bi to izazvalo puno veću štetu”, kaže velečasni Davor Vrbanek iz Sisačke nadbiskupije.

“Krećemo s križem, a onda ćemo probati i cijeli toranj u komadu skinuti dolje, govori vatrogasac Marko Adovčić iz JVP Zagreb, a koji radi na skidanju tornja. “Odradit ćemo maksimalno iz košare, dosta je nestabilna konstrukcija, moramo izbjegavati uopće ulazak unutra, dodaje njegov kolega iz JVP Zagreb Alen Hertl.

