ODBROJAVA LI BERNARDIĆ POSLJEDNJE DANE NA ČELU SDP-a? Sada i Komadina traži od njega da sam pokrene pitanje svoje smjene

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić preživio je već niz stranačkih sjednica u unutarstranačkih udara na kojima je njegova sudbina bila zapečaćena, a smjena “sigurna”. No, svi dosadašnji pokušaji njegovog svrgavanja ipak su se pokazali jalovima, a on je i dalje na čelu stranke kojoj se, isitinabog, neprestano urušava rejting.

No, važan korak prema smjeni Bernardića dogodio se nakon što se ovih dana potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina, koji je dugo čuvao leđa Bernardiću, na zadnjoj sjednici Predsjedništva pridružio onima koji smatraju da bi ovaj trebao otići s čela stranke. Naime, veći dio Predsjedništva SDP-a sad želi da dođe do tajnog glasanja o povjerenju Bernardiću – ali ne silom, nego na njegov vlastiti zahtjev, piše Novi list.

“Komadina je to rekao, ali Bero se potpuno oglušio”

Komadina je na toj sjednici rekao da bi na Berardićevom mjestu zatražio da Predsjedništvo glasa o njegovu povjerenju zbog pada rejtinga i svih ostalih razloga, i to tajnim glasanjem. No, Bernardić se posve oglušio na Komadinin zahtjev. Tim je ignoriranjem, smatraju Bernardićevi oponenti – a to su isti oni koji su mu i pomogli da dođe na čelo stranke – šef stranke zapravo poslao jasnu poruku o tome što misli o svojim kolegama u Predsjedništvu, odnosno da uopće ne drži do najvišeg tijela stranke, piše Novi list.

“Točno je, Komadina je to rekao, ali Bero se potpuno oglušio”, kazao je nakon sjednice jedan član Predsjedništva.

Po svemu sudeći, idućih dana pola članova Predsjedništva mogli bi zatražiti sazivanje nove sjednice temeljem svojih potpisa, što mogu po Statutu stranke, te bi na toj sjednici šef stranke napokon mogao biti smijenjen. Arsen Bauk je objasnio kako je to statutarna mogućnost, a Bernardiću je poručeno da je nesazivanjem Predsjedništva zadnjih tjedana SDP-u nanio više štete nego svi ostali koji su ga javno kritizirali.

Ne žele ga rušiti nego ga prisiliti da sam ode

Bernardić je tako preživio još jedan pokušaj svrgavanja, no ovoga puta dobio je nove i snažne protivnike – Komadinu, Rajka Ostojića, Ivu Jelušića pa čak i političkog tajnika Davorka Vidovića koji se složio sa stavom da “neretvanci” koji su prije par mjeseci na Glavnom odboru tražili raspravu o Bernardićevu radu, nisu narušili rejting stranke. Naime, piše Novi list, skupina “kamanjaca” (okupljeni oko Peđe Grbina i Siniše Hajdaša Dončića) je suspendirana i šuti u javnosti, “neretvanci” (skupina okupljena oko gradonačelnika Ploča Miše Krstičevića i gradonačelnika Koprivnice Mišela Jakšića) su imali konstruktivnu inicijativu, a rejting i dalje pada. Kako to – pitali su se članovi Predsjedništva.

Nezadovoljstvo na terenu je toliko da su neki lokalni načelnici, opterećeni negativnim pritiskom članstva i javnosti, zaprijetili da će ubuduće kandidirati se kao nezavisni kandidati ako Bernardić ostane na čelu stranke. Pa ipak, unatoč unakrsnom napadu na Bernardića, na sjednici Predsjedništva nije se glasalo o opozivu jer se očekuje da Bernardić sam odstupi budući da to sada od njega traže oni koji su ga “izmislili”.

Iz Komadininih poruka jasno je da se Bernardića pritišće da sam odstupi i da se otvara teren za novi napad na njega na idućem Glavnom odboru. Oni koji su mu pomogli da dođe na čelo stranke, ne žele biti njegovi rušitelji nego ga pokušavaju »natjerati« da sam odstupi. Bernardić uzvraća da će “olajavanja i nerad biti kažnjeni” pa je kako već smišlja sankcije za svoje oponente.

