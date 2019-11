ODBJEGLI VRLIČKI BANKAR PRIZNAO DA JE UZEO NOVAC IZ SEFA: Otkrio što je napravio s milijunima i gdje se cijelo vrijeme skrivao

Od bijega, nakon petka 8. studenog u BiH, kretao se u društvu osoba iz krim miljea

Srđan Djaković, bivši šef vrličke poslovnice OTP banke, iznio je tijekom poslijepodneva obranu na Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu, javlja Slobodna Dalmacija.

Vrličkom bankaru u utorak navečer određeno je mjesec dana istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega i utjecaja na svjedoke dok je on u pratnji svog odvjetnika Joška Čeha priznao djelo i rekao da je uzeo novac iz banke, odnio ga u BiH te tamo vratio dugove, javlja Jutarnji list.

Prošli petak Vrlički “Robin Hood”, kako su ga prozvali pobjegao je preko granice kao i njegova partnerica, a cijelo vrijeme se skrivao u okolici Sarajeva. Kako se vratio nazad još je nepoznato.

Prema pisanju Jutarnjeg lista Djaković je godinama “čistio” račune štediša u banci koja je uz njega imala samo još jednu zaposlenicu. Već se ranije sumnjalo u njegove nelegalne radnje no on je to uspješno skrivao sve do trenutka kada je čuo da se planira zatvoriti poslovnica.

Tada odlučuje očistiti sefove i pobjeći.

Sigurnije mu je u zatvoru

Od bijega, nakon petka 8. studenog u BiH, kretao se u društvu osoba iz krim miljea, a s tolikom količinom novca nije mu bilo sigurno tamo ostati to je navodno bio i razlog zašto se odlučio predati i vratiti u grad podno Marjana, mislio je da će mu ipak biti sigurnije iza rešetaka bez novca, nego na slobodi sa stotinama tisuća eura za koje je cijela zemlja znala da ih ima.

Sada za policiju i banku ostaje samo saznati kod koga je točno završio novac, no Srđana će zasigurno teretiti za navedeni iznos.