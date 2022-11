Još ništa posebno nemam definirano. Znate da postoje neka formalna i druga ograničenja. Poštujem zakone, poštujem sve ono što se odnosi na mene.

Odgovorio je tako bivši ministar financija Zdravko Marić na pitanje čime se danas bavi i je li našao novi posao. Istaknuo je pak da ponuda i razgovora ima.

A onda je počeo odgovarati na neka važnija pitanja, poput događanja u Fortenovi, Poznato je da je Marić iz te firme, bivšeg Agrokora, došao u Vladu.

“Nemam nikakvih posebnih komentara. Pratim razvoj događaja, znam da će kolege predstavljati proračun na Vladi, na to sam isto malo obratio pažnju, ali nemam posebne komentare na ove specifične teme”, rekao je.

"Čini li mi se arapski investitor ozbiljnim? Ne znam, ne poznam ga", kazao je i prokomentirao najavu uvođenja poreza na ekstraprofit.

Lex Fortenova

“Čut ćemo kada i ako bude prijedlog. Znamo smjernice koje su donesene na razini EU-a, hoće li se tim smjerom ići, to ćemo vidjeti. Ne znam, nisam više ministar", poručio je i dodao da nema komentara na medijske napise o tzv. lex Fortenova.

“Čuli ste i premijerovu izjavu, mislim da je on sve jako dobro rekao. Je li posao oko Fortenove neozbiljan? Sigurno da s obzirom na to da je takav kakav je možemo mu davati razne epitete. Važno je da kompanija funkcionira jer to je i dalje najveća kompanija u Hrvatskoj”, izjavio Marić, javlja N1.

Upitan je hoće li porez na ekstraprofit završiti kao i porez na nekretnine kojeg se najavljivalo pa na kraju od toga ništa.

“Ne znam detalje prijedloga poreza na ekstraprofit. Mogu reći, kad je bio tema porez na nekretnine, on je izglasan u Saboru, ali se išlo onda korak unatrag. Mislim da smo tada otvorili dobru, kvalitetnu raspravu, općenito o poreznom sustavu i kroz sve krugove porezne reforme puno toga naučili, kako pravednije raspodjeljivati porezni teret. U vremenima krize se onda svako malo vratimo na to. Ovo danas što imamo, izazovi prije sve energetskog sektora, inflacije, ali ne treba zanemariti ni na tržište nekretnina u Hrvatskoj, globalne gospodarske izazove… Sve to treba uzeti u obzir”, rekao je Marić.

Za aferu u Ini kazao je da pretpostavlja da će doći do promjene načina upravljanja kompanijom jer to govori zdravi razum. “Vjerujem da je na temelju ovih iskustva common sense da se nešto treba promijeniti”, rekao je.