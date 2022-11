Vladini predstavnici odbili su u srijedu sve amandmane koje je oporba podnijela na rebalans proračuna za ovu godinu, među kojima i one Mostovih Mire Bulja i Nikole Grmoje o vaučerima za električnu energiju i o naknadama za ljude na Banovini koji žive u kontejnerima.

Građani Dalmacije su diskriminirani i plaćati će skuplju struju jer nemaju uveden plin, kazao je Bulj tražeći da se izdvoji 100 milijuna kuna za vaučere za električnu energiju za kućanstva koja troše više od 2500 kw/h u pola godine.

Odbijen je i amandman Grmoje da se po 1000 kuna mjesečno osigura za svakog čovjeka na Banovni koji je još u kontejneru. Riječ je o oko 5000 ljudi, dvije godine Vlada nije napravila ništa, to je minimum koji država duguje ljudima na Banovini zbog svoje nesposobnosti, rekao je Grmoja .

Među ostalim odbijeni su i Mostovi amandmani o osiguravanju više sredstva za međumjesni prijevoz učenika, za standard učenika s posebnim potrebama, za povećanje naknade za roditelje njegovatelje...

Odbijen amandman Katarine Peović

Vladini predstavnici odbili su i amandmane Katarine Peović (RF) da se osigura dodatnih 100 milijuna kuna za vaučere za ugrožene kupce energenata, odnosno da se poveća iznos i broj onih koji ulaze u skupinu zaštićenih kupca energenata a prema imovinskom cenzusu. „Oko 600 tisuća umirovljenika živi u bijedi i energetski vaučer bi trebalo dati gotovo svakom od njih”, kazala je.

Planirana sredstava su dostatan, za provedbu programa suzbijanja energetskog siromaštva planiramo je 150 milijuna kuna NPO sredstava u petogodišnjom razdoblju, poručio je vladin predstavnik. Da su planirana sredstva dostatna, vladin predstavnik naveo je također odbijajući amandman Peović o povećanju sredstva za pomoćnike u nastavi.

Odbijen je amandman iste zastupnice da se dodatnih 2 milijuna kuna izdvoji za prevenciju nasilja među mladima i taj iznos uzme na poziciji potpora vjerskim zajednicama. „Svako peto dijete u Hrvatskoj je žrtva nekog oblika nasilja a internetskog čak svako treće dijete, ako se misli ozbiljno pozabaviti tim pitanjem treba povećati sredstva”, smatra Peović.

Populacijska i demografska politika

Nisu prošli ni amandmani Domovinskog pokreta vezani za populacijsku i demografsku politiku. Mjesečna naknada za svako dijete s prebivalištem u Hrvatskoj od 753 kune osiguralo bi ostanak obitelji i djece u zavičajnim područjima, kazao je Davor Dretar (DP) . „Malo Međimurje uvijek se nekako zaboravlja”, ustvrdila je Boška Ban Vlahek (SDP) nezadovoljna odbijanjem njezinih amandmana vezanih uglavnom za projekte u Međimurju.

Nije prošao ni amandman Anke Mrak Taritaš (GLAS) da se osiguraju sredstva za nabavu uređaja za intraoperativnu radioterapiju za četiri klinička bolnička centra.

Oporbeni zastupnici su amandmanima na rebalans tražili također osiguravanje dodatnih sredstava za razne infrastrukturne projekte, ceste, mostove, pruge, izgradnju škola, vrtića i slično, no i oni su svi odbijeni. „Slušamo ista obrazloženja koja su pročitana prošle godine, to govori da godinu dana niste radili ništa, puštate maglu”, ustvrdio je Božo Petrov (Most) nakon što je odbijen njegov amandman za osiguravanje sredstava za izgradnju drugog mosta u Metkoviću.