ODAVNO SMO VEĆ POGRIJEŠILI: ‘Posljedice ovakvog života puno su gore nego što bi bile loše potencijalne posljedice cijepljenja’

‘Ako ljudi imaju strah, onda se mora jednostavnim jezikom, s puno topline i energije educirati ih o tome da je to jedna važna mjera. To je jedan od najvažnijih dostignuća moderne medicine’, navodi predsjednica Hrvatske ljekarničke komore

Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore, u emisiji Hrvatskog radija “U mreži Prvog” izjavila je kako je potrebno da se što više ljudi cijepi da bi zaštitili sebe i druge. Napomenula je da je druge možda i važnije zaštititi jer ljudi trebaju biti odgovorni prema onima koji su lošijeg zdravstvenog stanja, koji su starije životne dobi budući da će im infekcija Covidom-19 sigurno biti kobnija nego što bi bila za neke mlađe, javlja HRT.

Soldo je potvrdila da su do sada, za vrijeme cijepljenja protiv Covid-19, zabilježene dvije alergijske reakcije. Smatra da strah od cijepljenja postoji oduvijek, a naročito sada. “Svi imaju neki dojam da je možda pretjerana pažnja oko toga koliko se brzo razvija cjepivo, što se sve događa”, kazala je Soldo.

Velika asimetrija znanja

Spomenula je i teorije zavjere koje su često prisutne. Cjepivo je brzo dobro rješenje za ovaj problem, ali se isto vidi da ljudi koji imaju ozbiljnu mogućnost da se razbole, poput nekih zdravstvenih djelatnika ili zaposlenika u domovima za starije i nemoćne, svejedno odustaju od cjepiva, istaknula je Soldo.

“Moj osobni stav je da kampanja osvještavanja važnosti cjepiva ide u nekom smjeru velike asimetrije i znanja. Tu smo već odavno pogriješili. Ako ljudi imaju strah, onda se mora jednostavnim jezikom, s puno topline i energije educirati ih o tome da je to jedna važna mjera. To je jedan od najvažnijih dostignuća moderne medicine. Za sve što nas smeta kod epidemije, a to je ograničavanje života i kretanje, sad imamo dobro rješenje koje je provjereno. Mislim da je veliki problem kod ljudi brzina razvijanja cjepiva”, istaknula je.

Za svakog je dobro cijepiti se

Smatra da je potrebno da se što više ljudi cijepi da bi zaštitili sebe i druge. Napominje da je druge možda i važnije zaštititi jer “trebamo biti odgovorni prema drugima koji su lošijeg zdravstvenog stanja, koji su starije životne dobi, te će im infekcija COVID-om sigurno biti kobnija nego što bi bila za neke mlađe”.

“Kako ide vrijeme pokazuje se da iznimno loše posljedice mogu imati i mlađi ljudi. Za svakoga je zapravo dobro da se cijepe”, istaknula je.

Soldo naglašava da je predviđeno da u trenutku kada bude postojala dobra procijepljenost, da će se situacija smiriti, da će COVID 19 i dalje biti prisutan, ali da utjecaj na društvo i zdravstvo neće biti tako jak.

“Posljedice ovakvog života puno su gore nego što bi bile loše potencijalne posljedice cijepljenja. Dosadašnje reakcije pokazuju da se radi o blagima, uglavnom su lokalne na mjestu primjene. Mogu biti kao blagi imunološki odgovor organizma kao što su reakcije i na sva druga cjepiva”, kazala je.

Nekima možda neće biti dobro

Ljudi često pristaju na puno toga, kaže Soldo, npr. ako pojedu ili popiju nečega previše sutra im vjerojatno neće biti dobro. U vezi s cjepivom kaže da se radi o medicinskoj intervenciji nakon koje možda nekima neće biti dobro.

“No to je kratko razdoblje, s obzirom na sve potencijalne dobre stvari koje ćete dobiti cijepljenjem. I s te pozicije mislim da svi – i zdravstveni radnici, mediji i svi ostali – moramo komunicirati s ljudima da im nestane taj strah koji imaju. Osim toga, cijepljenje je jedna stvar o kojoj sami odlučujete, da ćete nešto ubrizgati u tijelo i bojite se vlastite odgovornosti za posljedice. Inače bi vam liječnik propisao terapiju, vi bi je uzeli, zato što je on preuzeo odgovornost”, napomenula je.

Čini mi se da smo se već i ranije mogli uključiti u priču oko cjepiva, da ljudi budu dovoljno informirani.

Rezultati provedene ankete

Pročelnica zagrebačkog Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Romana Galić izjavila je za HRT da je provedena anketa u domovima o tome koliko su zainteresirani za cijepljenje te su rezultati pokazali da su u 11 domova 74% korisnika te 36% djelatnika izrazili interes.

U ime nemoćnih osoba odlučuje njihova obitelj, kazala je Galić. Dio korisnika ima oduzetu poslovnu sposobnost, a dio zbog svog zdravstvenog stanja nije mogao odgovoriti, pa su onda ustanove kontaktirale obitelj koja se potom izjasnila.

Međimurski župan Matija Posavec kazao je da je na tom području sedmodnevna incidencija već treći tjedan u blagom padu. “Mi i dalje izuzetno puno testiramo. U ovome trenutku je 32% stanovništva testirano. I kada puno testirate onda i imate tako velike brojke. No sedmodnevna incidencija danas bi trebala pasti ispod 1.000 i to nakon tri tjedna”, dodaje.

Domovi za starije i nemoćne

Istaknuo je da s današnjim danom na području te županije postoji 15% korisnika domova za starije i nemoćne koji su pozitivni na koronavirus. “Što se tiče cijepljenja za područje ove županije planira se oko 3.000 cjepiva. To bi trebalo biti dovoljno za zdravstvene djelatnike u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti i za štićenike domova”, kazao je.

Galić je rekla da su od 11 domova za starije i nemoćne na području Zagreba u osam njih pozitivni neki korisnici. “Trenutačno je 237 pozitivnih na koronavirus, na bolničkom liječenju ih je 28. Što se tiče testiranja, provedeno ih je 6.000, a 3.000 na korisnicima. To je onemogućilo proboj virusa u domove do sredine listopada”, napominje Galić te je objasnila i kako će izgledati cijepljenje kada do toga dođe.

