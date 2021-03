ODAKLE PPREMIJERU DA JE MOTIV NAPADA NA MARKOVOM TRGU KOALICIJA SA SDSS-OM? Odgovor DORH-a razotkriva Plenkovićevu blamažu

Nakon što je premijer Plenković povezivao status ugostitelja iz Rijeke s napadom na Banske dvore i tumačio da je motiv napada bila koalicija HDZ-a i SDSS-a poslali smo upite i Županijskom državnom odvjetništvu i Uredu premijera

Da se nije dogodila smrt Milana Bandića vjerojatno bi premijer Andrej Plenković nastavio svoju kampanju za uvjeravanje javnosti da su HDZ i on osobno vrlo ugrožena skupina, izloženi diskriminaciji, pa i opasnim napadima.

Da bi objasnio kako je strašan i opasan bio potez vlasnika kafića iz Rijeke koji je objavio na Facebooku da članovi HDZ-a kod njega nisu dobrodošli, posezao je obilno i za usporedbom s napadom na Banske dvore, s onim tragičnim događajem kada je 12. listopada prošle godine mladić s automatskom puškom došao pred Banske dvore, ranio čuvare, a potom, u bijegu oduzeo i sebi život.

Plenković je, pojednostavljeno, objašnjavao da je vrlo kratak put od ružne objave do napada oružjem, a pri tome je o događaju iz listopada govorio kao da je posve rasvijetljen, kao da je završena istraga i da se pouzdano zna zašto je mladić došao pred Banske dvore. Zadnji put je o tome govorio na press konferenciji u petak, 26. veljače, ali sve je započelo još u ponedjeljak, 22. veljače.

Tada je bio najkonkretniji i objasnio da je napad bio motiviran – koalicijom HDZ-a sa SDSS-om. “Vladi, u konačnici premijeru, pred čiji je ured došao pucati netko automatskim oružjem zbog čega, pa valjda zbog toga što smo u koaliciji sa SDSS-om…”, govorio je u žaru borbe protiv objave vlasnika kafića premijer Andrej Plenković.

U kojoj je fazi istraga?

Znači li to da je istraga o tragičnom događaju okončana? Da premijer zna ono što nije objavljeno javnosti? Posljednji put je o mogućim motivima napada govorio ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović, još krajem listopada prošle godine, te je najavio da će „javnost biti detaljno upoznata“, no, nigdje se nije moglo naći traga rezultatima istrage.

Uputili smo stoga Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu upit je li istraga možda gotova i je li točno to što govori premijer, no odgovorili su nam da ne mogu govoriti o motivima napada – jer još uvijek traju tajni izvidi.

„U odnosu na Vaš upit od 25. veljače 2021. i konkretna pitanja vezano na kriminalističko istraživanje događaja od 12. listopada 2020. na Trgu sv. Marka u Zagrebu, Državno odvjetništvo na ista za sada, ne može odgovoriti s obzirom da su u tijeku izvidi koji su tajni. Kada se za to steknu uvjeti javnost će biti obaviještena o rezultatima kriminalističkog istraživanja, sukladno zakonskim mogućnostima.“, stoji u odgovoru Županijskog državnog odvjetništva.

A kako je onda moguće da se premijer istovremeno dok traju „tajni izvidi“ razbacuje svojim saznanjima o motivima? Je li to znak da on ipak ima informacije iz DORH-a neovisno o tajnosti, ili se naprosto – radi o njegovoj improvizaciji? Uputili smo upit i u Ured premijera Plenkovića, s molbom da nam razjasni na temelju čega je zaključio da je napad mladića na Banske dvore motiviran upravo koalicijom HDZ-a sa SDSS-om, a ne nečim drugim, no, do zaključenja teksta nismo dobili odgovor od premijera Plenkovića.

Ili je nagađao, ili ima info koji ne smije imati

Kako god sagledali njegov nastup, ne može ispasti dobro. Ili je obmanjivao javnost i nagađao, i to na temu tako teškog nedjela, ili je došao do insajderskih informacija iz DORH-a, a još donedavno, u slučaju Afere Janaf, kleo se u potpunu nezavisnost institucije.

Jedino što smo sa sigurnošću saznali jest da utvrđivanje istine o dramatičnom napadu na Banske dvore traje neobično dugo. Za događaj s početka listopada, za koji su se odmah mobilizirali najjači istražni timovi, a upotrijebljen je i kao poticaj za zatvaranje Markovog trga za javnost, ali i za najavu velikog Vladinog projekta borbe protiv govora mržnje, tajni izvidi neobično dugo traju. Sada već više od četiri mjeseca još nema nikakvih informacija za javnost.

Ostaju nam stoga samo nagađanja i interpretacije premijera osobno, koje bi se mogle shvatiti i kao svojevrsni pritisak na one koji tako dugo izviđaju. Zamislite ako će izvidi kojim slučajem demantirati premijera, ako se pokaže da motiv napada nije bila koalicija sa SDSS-om? A ako ga potvrde, onda ćemo se tek morati pitati kako je došlo do takvog neobičnog poklapanja, uz svu deklariranu nezavisnost DORH-a.