ODAKLE CURE TAJNE INFORMACIJE? Nobilo: ‘Josipi Rimac su dojavili za bubice jer se istraga očito približila osobama koje moraju ostati zaštićene’

Afera “Vjetroelektrane” nametnula je pitanje odakle cure informacije, što je posvađalo državni vrh s DORH-om, a u sve se uplela i oporba. Premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade komentirao je aferu te zatražio da se pronađe krtica. O cijelom slučaju raskrinkavanja tajne istrage policija i dalje šuti.

Na ovu temu je s odvjetnikom Antom Nobilom razgovarala RTL-ova novinarka Ivana Ivanda Rožić. Nobilo je odmah na početku razgovora rekao svoje mišljenje o premijerovom pritisku na DORH.

“To je grubo miješanje u posao DORH-a. Premijer si to nije smio dozvoliti. On je predlagač Saboru za izbor glavnog državnog odvjetnika i on je predsjednik stranke koja ima većinu i izabrala je državnog odvjetnika. On si nije smio dopustiti tako grubu reakciju”, naveo je Nobilo za RTL.

‘Za Plenkovića je ovo predizborna predstava, a DORH je pametno i duhovito odgovorio’

DORH je imao brzu reakciju na takav pritisak pa Nobilo komentira da su pametno i duhovito odgovorili. Međutim, poznati odvjetnik tvrdi da on ima drukčiji pogled na cijelu stvar.

“Premijer je obrazovan pravnik i iskusni diplomat, zna koliko daleko može ići. Ovo mu nije tipično i nije suvislo, ovako grubo nastupati. S druge strane, ima suptilne alate za postići cilj. Primjerice, preko Božinovića može pokrenuti neke akcije, ne treba se ovako izložiti. Ovo je predizborna predstava jer ima problema sa svojom bazom. Vidite da odluka nije donesena odmah ujutro. Iz baze mu zamjeraju što je uoči izbora dozvolio da se uhite važni HDZ-ovci”, kazao je Nobilo, koji je bivši državni odvjetnik.

‘Sve ovisi o tome kakav je glavni državni odvjetnik’

Ante Nobilo dobro poznaje “materiju” o kojoj govori jer ima bogato iskustvo rada u Tužiteljstvu. Smatra da je Plenković poslao poruku bazi da nije kriv zbog onoga što se dogodilo.

“Državno odvjetništvo je vrlo moćna organizacija i politika uvijek nastoji utjecati na njega. Međutim, spoj politike i DORH-a je glavni državni odvjetnik i o njemu sve ovisi. Koliko je mekan, popustljiv, koliko je nesiguran za svoju funkciju i onda varira… Ako imate čvrstog glavnog državnog odvjetništva i ako je siguran u sebe, može odoliti pritiscima politike. Međutim, svaki državni odvjetnik balansira. Novu glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj-Šipek još uvijek ne mogu ocjenjivati, ali poruke koje je davala kod svog zapošljavanja u životopisu, da joj je otac bio na Bleiburgu, signalizirala je HDZ-ovcima da je njihova. To nije ohrabrujuće. Da li će se, s obzirom da joj je ovo vjerojatno zadnji mandat u karijeri, postaviti čvrsto i u skladu sa zakonom, ne znamo. Vidjet ćemo”, kazao je Nobilo za RTL.

‘Josipi Rimac je netko dojavio za bube’

Kada se radi o prisluškivanju Josipe Rimac i “bubicama”, Nobilo vjeruje da joj je to bilo dojavljeno i zato smatra da je Plenković u pravu kada kaže da se to mora raspetljati jer dosta je bilo “pucanja” tajnih mjera. Odvjetnik navodi da onaj tko ih je otkrio, da je prekršio zakon.

“No, nije dovoljno samo prozivati, potrebno je kreirati stručnu grupu koja će istraživati takve situacije. Dovoljno je dvadesetak ljudi za to. Treba vidjeti i tko je iz timova zadnji došao, sve ih potom staviti na detektor laži pa utvrditi dalje. No, mora postojati politička volja. Nijedna osoba iz sličnih afera još nije otkrivena. Mi možemo samo zabilježiti da su uvijek pucale mjere kad su visokopozicionirani HDZ-ovci bili u pitanju. Kad su bili neki drugi u pitanju, mjere su funkcionirale”, govori Nobilo.

‘Inače se dojavljuje u ranijoj fazi da se spriječe štetne posljedice’

Prisluškivanje Rimac trajalo je godinu dana, a tek joj je sada dojavljeno pa Nobilo komentira da tako nešto nije tipično.

“Inače se dojavljuje u ranijoj fazi da se spriječi štetne posljedice. Rekao bih da se razvoj događaja približavao osobama koje moraju ostati zaštićene. Jer, da je netko njoj htio pomoći, pomogao bi joj prije godinu dana, pa da ne uđe u ovakve probleme”, zaključio je odvjetnik Anto Nobilo za RTL.

