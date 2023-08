'NO PLASTIC IS FANTASTIC' / Pogledajte kako je izgubljena uvala postala jedna od najljepših: Od zagađene i zapuštene plaže pune smeća do 'eko raja'

U maloj uvali nedaleko od Pule, u mjestu Štinjan, skrivala se prljava, napuštena pješčana plaža koja je godinama bila zagađena otpadom. Danas je jedna od najljepših u Istri i ponosno nosi ime "Lost Bay", a na njoj se nalazi i istoimeni beach bar. Priča je ovo o obnovi i transformaciji koja pokazuje kako odlučnost, ljubav prema prirodi i kreativnost mogu stvoriti pravu malu rajsku oazu, navodi agencija Pixsell koja je objavila fotografije. Sve je počelo 2016. godine kada su vlasnik bara Mario Krekman i njegova supruga šetali svog psa. Pronašli su plažu koja je bila devastirana smećem, godinama zanemarena i zagađena. Plastika i otpad su se stapali s pijeskom i kamenčićima, stvarajući tužnu sliku zapuštenosti. Umjesto da se okrenu i nastave dalje, Mario i njegova supruga odlučili su djelovati. Kontaktirali su Grad i apelirali na njih da se očisti i obnovi ovaj komadić prirode. Grad je organizirao par manjih akcija čišćenja, ali to nije bilo dovoljno da se plaža stavi u funkciju. Tada je Mario odlučio uzeti stvar u svoje ruke. Sa suprugom je osmislio projekt za eko bar koji će se savršeno uklopiti u okoliš i biti minimalistička oaza za opuštanje. Ideju su prezentirali Gradu i dobili koncesiju. Šest mjeseci su neumorno čistili plažu da bi joj dali potpuno novi život. Kompletan namještaj i interijer za beach bar izradili su ručno od drva kojeg su pronašli na plaži i okolnim šumama. Tako, ne samo što su očistili plažu, već su nekadašnjem otpadu dali novu svrhu. Zato su i odlučili da u baru neće biti nikakve plastike, a moto im je "No plastic is fantastic". Lost Bay beach bar postao je omiljeno odredište ne samo za lokalce, već i za strane turiste. Glazbeni nastupi, umjetničke izložbe i razne druge kulturne manifestacije čine ovaj bar živim i inspirativnim mjestom.