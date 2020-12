OD UVOĐENJA MJERA SITUACIJA NIJE NIŠTA BOLJA: Stožer razmišlja o novom potezu, hoće li se ponovno vratiti propusnice?

Hrvatska je u petak zabilježila 4396 novozaraženih koronavirusom, što znači da broj aktivnih slučajeva iznosi 25006; na bolničkom liječenju se prema zadnjim informacijama nalazi 2802 pacijenta dok ih je 304 na respiratoru; preminula su 64 pacijenta

Nove mjere vezane uz trgovine od danas su na snazi

U svijetu je službeno 71 milijun zaraženih koronavirusom, oporavljenih je 45,3 milijuna, a umrlih 1,59 milijuna

Hrvatska se nalazi u 50 najpogođenijih zemalja kada je u pitanju pandemija, piše Reuters

Istraživanje pokazalo da su Hrvati prvo imali povjerenje u Stožer, ali da ga je politika razgradila

Meksiko i SAD odobrili Pfizerovog cjepivo

Stožer vraća propusnice među županijama 21. prosinca?

8:20 – Epidemiološka situacija u Hrvatskoj se nije poboljšala niti nakon uvođenja oštrijih mjera koje su naložile zatvaranje kafića, škola stranih jezika, teretana, igraonica itd. Dnevni brojevi zaraženih su veći nego što su bili prije nego su mjere uvedene, a ako se do 21. prosinca, do kada su postojeće mjere izrečene, one bi se uoči blagdana mogle dodatno postrožiti.

Jutarnji list neslužbeno doznaje da se razmišlja o ponovnom uvođenju propusnica za kretanja među županijama, zbog toga da se tijekom Božića i obiteljskih okupljanja spriječi dodatno širenje zaraze. Doznaje se da u Stožeru misle da bi takva odluka bila dobra , no da će njezino eventualno donošenje čekati zadnji tren.

Šef HZJZ-a Krunoslav Capak i sam priznaje da je situacija loša te ponavlja da smo najbori po broju novozarežnih u Europi.

Cjepivo protiv covida-10 bit će zlatna koka za farmaceutske tvrtke u 2021.

8:00 – Analitičari s Wall Streeta procjenjuju da će farmaceutske kompanije Pfizer i Moderna generirati 32 milijarde dolara prihoda od cjepiva protiv covida-19, i to samo u idućoj godini. Kako je objavio CNN, u to nije uračunata vrijednost nematerijalne imovine tih dviju tvrtki, odnosno reputacije, koja će narasti zato što su te kompanije pomogle okončati najgoru pandemiju koja je pogodila svijet u zadnjem stoljeću.

Posebno snažan skok tzv. goodwilla evidentan je kod Moderne, biotehnološke tvrtkice za koju je prije ove godine čula tek nekolicina ljudi, a koja je sad nadomak dobivanja dozvole američkog saveznog ureda za lijekove za distribuciju cjepiva protiv pošasti koronavirusa.

Samo Pfizer bi, po projekcijama Morgan Stanleya, iduće godine mogao uprihodovati 19 milijardi dolara od cjepiva protiv covida-19, povrh 975 milijuna u ovoj godini.

U SAD-u odobrena upotreba Pfizerova cjepiva protiv covida-19

7:30 – Američka savezna agencija za lijekove i hranu (FDA) objavila je u petak da je odobrila korištenje Pfizerova cjepiva protiv covida-19, a prva cijepljenja očekuju se za nekoliko dana, što bi trebalo značiti prekretnicu u SAD-u gdje je pandemija konoravirusa već odnijela više od 295.000 života.

FDA je izdao hitnu dozvolu za upotrebu cjepiva koje je Pfizer razvio s njemačkim partnerom BioNTechom i koje je pokazalo 95-postotnu učinkovitost u prevenciji covida. Agencija je objavila da se cjepivo može davati osobama u dobi od 16 godina i starijima. Očekuje se da će zdravstveni radnici i starije osobe u ustanovama za dugotrajnu njegu biti glavni primatelji prve tranše od 2,9 milijuna doza.

“Prvo cijepljenje obavit će se u manje od 24 sata. Ponosan sam što mogu reći da smo osigurali besplatno cjepivo za sve Amerikance”, izjavio je američki predsjednik Donald Trump u videu objavljenom na Twitteru. Američka vlada objavila je da će početi distribuirati cjepivo diljem zemlje odmah nakon odobrenja FDA, a da će prva cijepljenja početi početkom idućega tjedna.

Milijuni Amerikanaca moglo bi se cijepiti već u prosincu, posebice ako bude ubrzo bude odobreno i Modernino cjepivo.

Istraživanja: Stručnost Stožera stvorila idiličnu sliku, politika je razgradila

7:20 – Pozitivno medijsko predstavljanje ključnih hrvatskih nositelja borbe protiv epidemije vjerojatno je potaknulo građane da vjeruju njihovom odlukama, ali se povjerenje raspršilo kad se shvatilo da iza Stožera stoji politika, a ne stručne prosudbe.

To je najkraći sažetak rada “Komuniciranje o pandemiji COVID-19: medijsko praćenje stožera i uporaba strategija uvjeravanja u Hrvatskoj” politologinje Mirjane Grbeše u časopisu Anali Hrvatskog politološkog društva. Cilj studije bio je analizirati kako su mediji pratili osobe koji su u Hrvatskoj shvaćeni kao ključni nositelji bitke protiv koronavirusa i ispitati koje su strategije uvjeravanja oni koristili kako bi postigli učinak.

Analiza sadržaja dviju internetskih stranica s vijestima, Večernji.hr i Index.hr, govore da je izvještavanje o ključnim komunikatorima tijekom prva tri mjeseca pandemije bilo uvjerljivo pozitivno. Štoviše, u ranoj fazi pandemije nijedan od analiziranih portala nije inzistirao na temama ili perspektivama koje propituju politike ili mjere Stožera vezane za pandemiju.

Međutim, čim se shvatilo da odluke Stožera može dirigirati politika, a ne stručne prosudbe, medijska slika ključnih komunikatora počela se pogoršavati. Tijekom vremena opada imidž Stožera u javnosti, a gubitkom povjerenja u Stožer, Hrvatska je izgubila važan oslonac u borbi protiv virusa, ističe se u tekstu izvanredne profesorice na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu Mirjane Grbeše.

Meksiko odobrio cjepivo Pfizer/BioNTech

7:10 – Meksiko je postao četvrta zemlja koja je odobrila upotrebu cjepiva za covid-19 tvrtki Pfizer i BioNTech nakon što je zdravstveni regulator Cofepris dao zeleno svjetlo, objavile su meksičke vlasti u petak.

“Cofepris je odobrio hitnu upotrebu cjepiva Pfizera i BioNTecha”, rekao je zamjenik ministra zdravstva Hugo Lopez-Gatell na konferenciji za tisak. “To je razlog za …. nadu”, dodao je. Cjepivo Pfizer/BioNTech su prije Meksika odobrili Velika Britanija, Kanada i Bahrein, a nešto kasnije to su učinile i Sjedinjene Države. Meksička vlada naručila je od Pfizera 34,4 milijuna doza cjepiva, a prve pošiljke trebale bi stići već ovog mjeseca.

U svijetu preko 70 milijuna zaraženih covidom-19 i 1,59 milijuna umrlih

7:00 – Više od 69,82 milijuna ljudi diljem svijeta zaraženo je koronavirusom, a dosad je njih 1.588.088 od covida-19 umrlo, podaci su Reutersa koje temelji na priopćenjima ministarstava zdravstva. Reuters prati podatke o zaraženima u više od 210 država i područja od prvog slučaja koji je identificiran u Kini u prosincu 2019. godine.

Po podacima te agencije, zasad je najveći broj potvrđenih slučajeva zaraze u SAD-u, njih 15,6 milijuna. Dosad je u toj zemlji život zbog covida-19 izgubilo 292.642 ljudi, a stopa smrtnosti, odnosno broj smrtnih slučajeva na 10.000 stanovnika, iznosi 8,96.

Po broju zaraženih slijedi Indija, s gotovo 9,8 milijuna oboljelih. U toj zemlji zbog covida-19 život je dosad izgubilo 142.186 ljudi, a stopa smrtnosti iznosi 1,05. I Brazil bilježi velik broj zaraženih, 6,78 milijuna, dok je dosad umrlih zbog koronavirusa 179.765, tako da broj smrtnih slučajeva na 10.000 stanovnika iznosi 8,58.

Najveća stopa smrtnosti bilježi se u Belgiji, 15,47 na 10.000 stanovnika. U toj zemlji dosad je zaraženo više od 600.000 ljudi, a život je izgubilo njih 17.692. Među 50 najpogođenijih država, po Reutersovim podacima, nalazi se i Hrvatska.

Sa 168.388 oboljelih od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze, do sada, nalazi se na 47. mjestu. Dosad je u Hrvatskoj od covida-19 umrlo 2.484 ljudi, pa se broj umrlih na 10.000 ljudi kreće na 6,08. Najnižu stopu smrtnosti, svega 0,2 na 10.000 stanovnika, bilježi Japan. Po broju zaraženih, njih 173.128, nalazi se odmah iznad Hrvatske, na 46. mjestu, pri čemu je dosad u toj zemlji zbog covida umrlo 2.513 osoba.

U Europi, najviše zaraženih dosad zabilježila je Francuska, 2,35 milijuna, dok je umrlih 57.567, a stopa smrtnosti 8,6. Slijedi Velika Britanija s 1,8 milijuna potvrđenih slučajeva i 63.506 umrlih te stopom smrtnosti od 9,56. Velike brojke zaraženih bilježe i u Italiji, također 1,8 milijuna te Španjolskoj, 1,73 milijuna. Pritom je u Italiji umrlo dosad 63.387 osoba, pa je stopa smrtnosti 10,49, a u Španjolskoj 47.624, tako da stopa smrtnosti iznosi 10,18. Više od milijun potvrđenih slučajeva zaraze ima i Njemačka, točnije 1,28 milijuna. Dosad je u toj zemlji umrlo od covida 21.220 ljudi, dok je stopa smrtnosti najniža u Europi, a iznosi 2,56, pokazuju Reutersovi podaci.

Inače, broj zaraženih i dalje raste u čak 59 država. Pritom u posljednjih sedam dana najveći broj zaraženih bilježi SAD – u prosjeku dnevno 209.955, potom Brazil, 42.102, Indija, 32.173. I broj umrlih najveći je u SAD-u, u prosjeku dnevno u toj zemlji od covida umire 2.328 osoba, a slijedi Italija s prosječno 648 umrlih dnevno te Brazil, 642.

Nove mjere od danas na snazi

00.00 Nove mjere vezane uz trgovine i shopping centre od danas su na snazi. Kao što je najavio potpredsjednik Vlade Davor Božinović sredinom tjedna posebna organizacija trgovina stupila je na snagu danas u ponoć, pa tako trgovine i trgovački centri moraju za svoje kupce osigurati 10 do 20 četvornih metara prostora, ovisno o veličini samih dućana.

