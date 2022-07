U utorak istječe dvotjedna mjera zamrzavanja cijena goriva. Dana 4. srpnja na telefonskoj sjednici Vlade produžena je mjera koja se odnosi na zamrzavanje cijena.

Vlada je danas održala telefonsku sjednicu na kojoj su predstavljene nove cijene. Nove cijene goriva objavio je ministar gospodarstva Davor Filipović u izjavi za medije u 13 sati.

"Cijena benzina će od drugog tjedna biti 13,02 kune, to je smanjenje s 13,50 kuna. Dizel će s 13,08 kuna narasti na 13,43 kune. Izjednačit će se i cijene na autocestama i običnim cestama", rekao je Filipović te dodao da će te cijene vrijediti idućih 14 dana.

Istaknuo je da trgovačka marža ostaje 65 lipa, ostaje i smanjenje trošarina. Filipović je rekao da se nada da će sada biti zadovoljni i mali distributeri.

Zapunjenost skladišta plina

Filipović je rekao da je popunjenost podzemnog skladišta plina Okoli bila 41 posto. "Dinamika je takva da do 1. listopada zapunjenost bude 90 posto kao što je to predvidio i krizni tim. Očekujemo svi da to bude realizirano kao što se i predviđa", rekao je Filipović naglasivši da građani ne trebaju strahovati.

Rekao je da će i Hrvatska kao i druge zemlje EU-a napraviti plan koji se odnosi na preporuke i uštede. "Čekamo službeni dokument EK-a, koji bi trebao izaći za dan-dva, i onda ćemo se uskladiti s tim preporukama. Sljedeći utorak idem na izvanredno vijeće ministara energetike gdje će se raspravljati o tim preporukama, prema tome sigurno ćemo i mi izaći s preporukama prema našim građanima i poduzetnicima", rekao je Davor Filipović.