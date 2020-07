OD ULIČNOG PROSVJEDNIKA DO OZBILJNOG POLITIČARA: Senf je već napravio jedno iznenađenje, može li skinuti Bandića?

Lijevo-zelena platforma Možemo! ispisala je jedno od najvećih iznenađenja na ovim izborima osvojivši sedam mandata, a među njihovim zaštitnim licima je i aktivist te Bandićev najžešći oponent, Tomislav Tomašević

Uz neočekivano trijumfalan uspjeh HDZ-a na jučerašnjim parlamentarnim izborima, sasvim sigurno je najveće iznenađenje sedam mandata koje je dobila zeleno-lijeva koalicija sastavljena od platforme Možemo!, Nove ljevice, Radničke fronte, OraH-a, Zagreb je naš! i Za grad. Zahvaljujući tome svaki djelić te koalicije će imati svog predstavnika u Saboru. Na Markovom trgu će četiri sljedeće godine interes svojih birača zastupati Sandra Benčić, Damir Bakić, Vilim Matula, Rada Borić, Katarina Peović, Bojan Glavašević i Tomislav Tomašević.

Upravo je potonji bio nositelj njihove liste koja je u Zagrebu do nogu potukla Restart koaliciju, a politički analitičar Žarko Puhovski ga je u nekoliko navrata prozvao osobom koja ima najviše šanse naslijediti Milana Bandića na čelu Zagreba. To je i logičan politički put Tomislava Tomaševića, koji je rođen 1982. te se s obitelji u ranom djetinjstvu preselio u Zaprešić, gdje je i završio osnovnu školu. U Zagreb se počeo vraćati pohađanjem Sedme gimnazije, a s 20 godina se odlučio i na samostalni život u metropoli. Senf, kako ga zovu prijatelji, upisao je Pravni fakultet, ali se nakon tri godine prebacio na Fakultet političkih znanosti kojeg je završio u roku. Zahvaljujući punoj stipendiji, 2013. je magistrirao na Cambridgeu u području okoliša, društva i razvoja.

Iz Zelene akcije u Sabor

Paralelno s tim je razvijao i svoju aktivističko-političku karijeru. Sa 16 godina se priključio Zelenoj akciji te bio angažiran na sprječavanju propasti tvornice Kamensko, pomagao je stanarima urušene Kupske ulice, borio se protiv spalionice otpada na Resniku i privatizacije Čistoće, a vrhunac njegovog angažmana bila je petogodišnja bitka za očuvanje Varšavske ulice i Cvjetnog trga kao pješačke zone. U to je vrijeme bio predsjednik Zelene akcije. Prije toga je bio i predsjednikom Mreže mladih Hrvatske te član Savjeta za mlade Vlade RH, a RTL je otkrio i kako je 2006. sudjelovao u pokretanju inicijative Pravo na grad. Kasnije je osnovao zagovaračku organizaciju Grupa 22 u kojoj i danas sudjeluje. Od 2012. do 2015. bio je član Savjeta za zaštitu okoliša i održivog razvoja Vlade RH. Do osnivanja političke platforme Zagreb je naš! nije bio član niti jedne političke stranke.

Postupno građenje uspjeha

No, ozbiljniji politički angažman je pokazao tek 2017. kada se kandidirao za zagrebačkog gradonačelnika i osvojio 3,94 posto glasova. Na izborima za gradsku skupštinu je u koaliciji s većinom sadašnjih partnera ostvario 7,64 posto potpore. Sada je njegova platforma Možemo! dobila 21,12 posto glasova u prvoj izbornoj jedinici, 5,54 posto u drugoj, 3,35 posto u trećoj, 9,48 posto u šestoj, 10,47 posto u sedmoj i 2,44 posto u devetoj izbornoj jedinici.

“Prije tri godine su nam rekli da ne možemo upasti u Gradsku skupštinu, prije dvije godine su nam rekli da ne možemo uzdrmati Bandića, prije godinu dana su nam rekli da sa 4 zastupnika ne možemo biti oporba u gradu, prije dva mjeseca su nam rekli da ne možemo upasti u Sabor, prije mjesec dana rekli su nam da ne možemo uzeti mandat izvan Zagreba, a pokazali smo da Možemo!”, poručio je Tomašević nakon objave izbornih rezultata i dodao: “Nema mjesta tu za nikakav trijumfalizam večeras, ali mi ćemo se boriti. Crni mrak se nadvija nad nama, ali mi smo novo svjetlo u hrvatskoj politici i vjerujte nam, kad kažem, ugasit ćemo taj mrak.”

