iako su neki s time već krenuli, iskazivanje cijena u eurima od ponedjeljka 5. rujna postaje obavezno za sve poslovne subjekte. Euro se uvodi od 1. siječnja 2023., a dvojno iskazane cijene primjenjivat će se još cijele iduće godine.

Neke trgovine i ugostitelji već su krenuli ranije s dvojnim iskazivanjem cijena, no od ovog ponedjeljka na to su obavezni svi. Praksa je to koja se navodi kao ključna mjera za zaštitu potrošača koji sada imaju četiri mjeseca da bi se naviknuli na novu valutu, piše RTL. Za preračunavanje kuna u eure primjenjuje se fiksni tečaj konverzije od 7,53450 kuna za jedan euro. On treba biti istaknut na vidljivom mjestu u prodajnom prostoru i mjestu pružanja usluga.

Potrošače se ne smije dovoditi u zabludu

Cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti roba i usluga moraju također biti jasno vidljivi, lako čitljivi, iskazani tako da ne dovode potrošača u zabludu i da može točno razumjeti na koju se robu i uslugu cijena odnosi, kako bi kupci mogli provjeriti jesu li cijene ispravno preračunate.

Zaokruživanje fiksnog tečaja konverzije na dvije decimalne znamenke nije dopušteno kao niti zaokruživanje cijena na više. Samo na niže. Tek nakon što se preračunaju iz kune u euro primjenom tečaja od, dakle 7,53450 kuna za jedan euro, cijene se zaokružuju na dvije decimale. Ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena, a ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan.

Dvojno iskazivanje cijena poduzeća će morati primijeniti i na cjenicima i promotivnim materijalima koje objavljuju na internetskim stranicama i u medijima. Blagajne poduzeća također će biti prilagođene za dvojno iskazivanje cijena kako bi na računima ukupan iznos računa bio iskazan u objema valutama, a na računu će biti potrebno navesti i fiksni tečaj konverzije.

Jesu li cijene iz kuna u eure trgovci i pružatelji usluga preračunali prema pravilima provjeravat će tajni kupci. Do 15. u mjesecu javno će objavljivati prikupljene podatke, a ostavljena im je i mogućnost objave takozvanih "crnih lista" - popisa onih trgovaca koji neopravdano podignu cijene ili krivo preračunavaju kune u eure. Sve nepravilnosti prijavljivat će državnom inspektoratu.

Iznimke od dvojnog iskazivanja

Ipak, neka prodajna mjesta biti će izuzeta.

Prodaja na automatima, tržnice (trgovina na malo na štandovima i klupama i ostalim prodajnim mjestima), kiosci, pokretna prodaja, OPG-ovi, prigodna prodaja na sajmovima i izložbama. Iznimke su dopuštene i trgovcima kojima bi dvojno iskazivanje uzrokovalo nerazmjerne troškove kao što su: totemi benzinskih postaja, fiksni paneli i ostali fiksni stupovi, samoposlužni uređaji za prodaju, kuponi za popuste, uređaji za samoočitavanje cijena u trgovini, igre na sreću, taksimetar, iznos cijene zrakoplovne karte, iznosi cijena na strojevima za vaganje te naljepnice s vaganim barkodom i cijenom.

Dvije valute i na platnim listama

Iz HZMO-a su obavijestili umirovljenike da će na mirovinama koje se isplaćuju u rujnu biti dvojno iskazan iznos za isplatu - u kunama i eurima. Tako bi trebalo biti i na isplatnim listama zaposlenih koje stižu nakon 5. rujna.

Kad je riječ o plaćama, postojeći ugovori koji su u kunama i dalje su važeći prema prema načelu neprekidnosti. Novčani iskazi vrijednosti u spomenutim ugovorima datumom uvođenja eura kao službene valute smatrat će se novčanim iskazima u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. Iznosi u pravilnicima o radu, aneksima ugovora i sl. koji će se zbog potrebe mijenjati nakon uvođenja eura moraju biti iskazani u eurima.