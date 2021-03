OD SUTRA NOVE MJERE NA ZAPADU HRVATSKE: ‘Ne budemo li imali rezultate do 12. travnja, razmislit ćemo o još strožim mjerama’

U Primorsko-goranskoj županiji moći će biti 15 ljudi na jednom mjestu, a tu su i mjere za fitness i sport

Šef Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije, Mladen Šćulac, za RTL Danas otkrio je koje to nove mjere stupaju na snagu u toj županiji. Kazao je da se mijenja broj ljudi na jednom mjestu, a 15 ih po novom može biti na jednom mjestu.

“Isto tako, osam ljudi iz obitelji može biti u zatvorenom. Tu su mjere za sport, fitness. Preporučuje se da se te aktivnosti obavljaju na otvorenom”, rekao je Šćulac za RTL Danas.

Načelnik županijskog Stožera veli da su od prošlog tjedna pojačane kontrole.

“Pojačane kontrole će biti poslodavaca i pravnih osoba. Ono što možemo reći, problem je radna populacija – 60 posto zaraženih osoba je iz pravnih populacija, određene firme. Preporuka je da se radi od kuće, da se radi u dvije smjene”, kazao je te poručio da bi se prvi rezultati trebali vidjeti nakon tjedan dana.

“Ako do 12. 4 ne budemo vidjeli rezultate, razmišljamo o strožim mjerama. Ono što trebamo naglasiti je naš primjer prije Božića i Nove godine. Onda vjerojatno ograničeno kretanje. Ono što smatramo da testiranja moramo vršiti i to u što većem broju. Rezultati su takvi kakvi su. Možemo sugerirati građanima da je to rezultat svakog nas. Moramo dati primjer kako se ponašati”, rekao je Šćulac za kraj razgovora.

