OD SUTRA NOVE CIJENE GORIVA: Benzin jeftiniji, dizel skuplji, a iznenađenje čeka one koji koriste autoplin

Spremnik benzina trebao bi pojeftiniti za tri kune, a dizela poskupjeti za dvije kune

Nova promjena cijena na benzinskim postajama dogodit će se već sutra ujutro. Prema informacijama koje donosi portal cijenegoriva.info bolje će proći vozači benzinskih vozila. Naime, 50-litarski spremnik benzina trebao bi pojeftiniti za tri kune. Prevedeno u litre to znači da će vozači benzinaca, ovisno o tome na kojoj benzinskoj postaji kupuju, plaćati gorivo od 9,75 do 10,11 kuna.

No, dobre vijesti ne čekaju vozače vozila s dizelskim pogonom, jer bi to gorivo trebalo poskupjeti za dvije kune. Tako bi se nove cijene dizela po litri trebale kretati od 9,59 do 9,97 kuna.

Najveće iznenađenje će dočekati one koji koriste autoplin u svojim vozilima. Naime, oni će morati svratiti sutra do benzinske postaje da bi vidjeli je li ili nije plin poskupio, jer moguće nove cijene nisu objavljene.