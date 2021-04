OD SUTRA KREĆE ISPLATA COVID DODATKA! Evo koliko ljudi će dobiti maksimalan iznos od 1200 kn, a koliko onaj najniži od 400 kn

U petak, 30. travnja, kreće prva isplata covid dodataka za umirovljenike

Nakon najavljene isplate covid-dodataka umirovljenicima “krajem travnja”, prema pisanu portala Mirovina.hr, prva isplata jednokratne pomoći umirovljenicima počinje u petak, 30. travnja.

ŠPRAJC OBJASNIO ‘TAJNU VEZU’ IZMEĐU HDZ-A I COVID DODATAKA: ‘Važno je da umirovljenici prežive covid do izbora, a nakon toga…’

BAKA IZ ZAGREBA ODUŠEVLJENA COVID DODATKOM: ‘“Uuuuu! Super, super, super! Barem ću si moći kupiti hranu!’

Prvu isplatu jednokratne novčane pomoći radi ublažavanja posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa dobit će 652.341 korisnik mirovine ostvarene u RH u obveznom mirovinskom osiguranju s prebivalištem u Hrvatskoj, za što je osigurano 424 milijuna kuna iz državnog proračuna.

Za 63.100 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 1.500 kuna mjesečno isplatit će se 1.200 kuna jednokratno, za što je osigurano 75,72 milijuna kuna. Za 105.337 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 1.500,01 do 2 tisuće kuna isplatit će se jednokratno 900 kuna, 299.298 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 2.000,01 do 3.000 kuna isplatit će se 600 kuna jednokratno, dok će 184.606 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 3.000,01 do 4.000 kuna biti isplaćeno 400 kuna jednokratno.

COVID DODATAK NEĆE DOBITI ONI NAJSIROMAŠNIJI: A preživljavaju s tek 800 kuna mjesečno; Razlog? ‘Nisu umirovljenici’

ŠTO HRVATI MISLE O COVID DODATKU: Stiže 600 milijuna kuna za 850 tisuća ljudi: ‘Onaj tko nije htio raditi dobit će 1200, a onaj tko je radio – pola’

Druga isplata u srpnju

Druga isplata covid dodataka predviđena je za srpanj 2021. godine za korisnike koji uz mirovinu ostvarenu u Hrvatskoj primaju i inozemnu mirovinu, o čemu će korisnici biti pravodobno informirani.

Odlukom Vlade RH o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa od 14. travnja 2021. uređena je isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine ostvarene u RH u obveznom mirovinskom osiguranju, pod uvjetom da im mirovine ne prelazi iznos od 4 tisuće kuna. Također, pravo na jednokratnu pomoć imaju i korisnici kojima se uz mirovinu ostvarenu u Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva, pod uvjetom da im ukupno mirovinsko primanje u RH i inozemstvu, isplaćeno za ožujak 2021., ne prelazi iznos od 4 tisuće kuna.

PLENKOVIĆ OTKRIO SVE DETALJE O COVID DODATKU: Četiri su kategorije – 1200, 900, 600 i 400 kuna; Poznato je i kada idu isplate

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.