Od sutra primorsko-goranska županija uvodi nove COVID mjere, prema kojima se na događaje s više od 20 ljudi neće moći doći bez potvrde o cijepljenju ili negativnog rezultata testa. Iz lokalnog stožera objašnjavaju da žele zaštititi i svoje građane i turiste, no nezadovoljni su organizatori brojnih događanja koji na ovo nisu računali, javlja RTL Danas.

Od sutra tako ulaznica za koncert neće ništa značiti ako uz nju nema dokaza da niste zaraženi. Omiljeno mjesto na riječkoj plaži poznato je po brojnim nastupima, a sada će to biti puno teže.

"A nove mjere iskreno ne razumijem pošto pada broj novozaraženih i stvarno ne vidim smisao u pooštravanju mjera. Ne vidim smisao, za nas ugostitelje to je propast, ponovno", rekao je za RTL Danas Dan Ivančić, voditelj ugostiteljskog objekta.

Žele potaknuti ljude da se cijepe?

"Idu u smjeru tom da potaknu ljude da se cijepe, to je jedini cilj zapravo, i ja isto smatram da je cijepljenje vrlo važno, pa stoga oni na taj način pokušavaju dat do znanja da je to vrlo, vrlo bitno za povratak u staro normalno", izjavio je Danijel Pribanić iz Rijeke.

"Ja sam već cijepljena, tako da je meni zapravo svejedno, ali shvaćam da većini ljudi ne bi bilo, jer znam ljude koji se ne mogu cijepit, zbog svojih stanja ili lijekova koje piju, a test ne znam koliko je lako napravit", poručila je Marta Brala iz Rijeke.

'Nema osnove za potpuno opuštanje'

U Primorsko-goranskoj županiji cijepljeno je oko 52 posto ljudi. Uz Grad Zagreb, tu je najveći broj cijepljenih, a danas je sedmero novooboljelih. To je, kažu epidemiolozi, prividno dobra situacija. Posebno ako se uzme u obzir širenje Delta soja.

"Nema osnove za potpuno opuštanje, jer ta tinjajuća epidemija vrlo lako može u slučaju nekakvih incidenata, kao što sam rekao masovnih okupljanja dovest do nagloga broja", rekao je Dobrica Rončević, glavni epidemiolog Nastavnog zavoda. A to se, podsjeća, dogodilo i lani kada je sezona zbog širenja zaraze naprasno prekinuta.