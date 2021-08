U srijedu, 1. rujna, otvaraju se zatvoreni dijelovi ugostiteljskih objekta. Tako ćete od sutra moći piti kavu i u unutrašnjim dijelovima kafića. Naravno, kako bi otvorili unutrašnje prostore ugostitelji moraju ispuniti nekoliko uvjeta, a epidemiologinja HZJZ-a Dijana Mayer pojasnila je o kojim se uvjetima radi.

Kako navodi, ugostiteljima to neće biti ništa novo, već upravo suprotno - bit će slično kao i na otvorenim prostorima.

"Prije ulaska će biti potrebno dezinficirati ruke, dezinficijens će morati biti na vidljivom mjestu, svaki ugostitelj će morati napisati upute, primjerice: 'Ovo je mjesto za dezinfekciju'.

Obavezno će biti nošenje maske do stola i na putu do toaleta.

Preporučit će se da se ne miješaju ljudi iz različitih kućanstava, bit će potreban razmak među stolovima, inzistirat će se na provjetravanju kafića, gdje god ima prozora da su oni otvoreni, vrata da su otvorena, da ne bude zagušljivo, provjetravanje je jako važno i preporučljivo", rekla je Mayer za N1.

Povratak starom normalnom?

"Bitan je razmak, ipak da ne bude nagruvano, da ne sjede jedni na drugima i da bude onoliko mjesta koliko je primjereno, kako i sada piše već na objektima koliko je maksimalno dopušteno, a ne 100 ljudi u 10 kvadrata. Ovo je već povratak starom normalnom", poručila je Mayer, pozivajući građane da se cijepe.

Epidemiologinja HZJZ-a potom je govorila o popuštanju epidemioloških mjera.

"Prošle godine nismo imali u ovo vrijeme cjepivo. Došlo je potkraj prosinca i tada su se počeli prvi građani cijepiti. Danas je 51% stanovništva primilo prvu dozu i to nam je veliki plus u popuštanju mjera da počnemo normalnije živjeti, kako smo prije navikli. Postupak i obuhvat tog cijepljenja sigurno nije dovoljan. Bio bi idealan da je 80% i svi bismo bili najsretniji da je 80% i da to popuštanje mjera bude još veće.

Ali nekako bez cjepiva, dok ne osvijestimo da je ono jedino, glavno i najmoćnije oružje u brobi protiv virusa i dok se ne bude više građana cijepilo, bojim se da ćemo imati mic po mic popuštanje mjera. I to popuštanje ne mora biti trajno, ali bilo bi idealno da ne idemo u pooštravanje i ovom prilikom molim građane da se drže mjera i da se cijepe, uvijek se mogu informirati kod liječnika obiteljske medicine, uvijek ćemo dati informacije", rekla je.

'Ne možemo znati što će biti za mjesec dana'

Mayer je istaknula kako je svima u interesu povratak na staro normalno. "Nitko od nas nije prorok i ne možemo znati što će biti za mjesec dana. Nitko ne želi pooštravanje mjera ni da se ponovno vratimo u mali ili veliki lockdown", rekla je.

"Uvijek postoji mogućnost za tako nešto, ja ne znam kakve će brojke biti za tjedan, dva ili mjesec dana, ni koliko će ljudi biti hospitalizirano. Sada više nekako obraćamo pozornost na broj hospitaliziranih jer su to ljudi s težom kliničkom slikom", pojasnila je Mayer, ponavljajući kako cjepivo ne sprječava zarazu, već smanjuje rizik od zaraze i šanse za razvijanje težih simptoma, kao i hospitalizaciju.

Istaknula je i činjenicu da je među hospitaliziranima i spojenima na respirator više od 80 posto necijepljenih osoba. "To je jako velik postotak i broj koji se mogao spriječiti", rekla je.

"Što se više ljudi cijepi, što ta krivulja ima više uzlaznu putanju to će biti manje hospitaliziranih i zaraženih. Ako gledamo posljednja dva tjedna, danas je 27% više zaraženih nego što je bilo prošli tjedan, pratimo i broj hospitaliziranih, i on raste. Tijekom ljeta smo imali stagnaciju cijepljenja, imali smo po šest,sedam ili osam tisuća cijepljenih dnevno, a u najboljim vremenima smo imali i po 50.000.

Nadajmo se da će sada kako jesen dolazi ljudi osvijestiti koliko je cijepljenje važno. Imali smo pritužbe da se nisu mogli cijepiti, to se više neće događati, svatko će se moći doći cijepiti bez najave. Ako netko ima kronične bolesti, naravno da će se posavjetovati s liječnikom prije. Ne cijepimo mi sad bilo koga s ceste, mi sa svima razgovaramo o povijesti bolesti, nije da ga s vrata cijepimo", dodala je Mayer.

Na kraju je govorila o obavezi cijepljenja, rekavši kako ono nije obavezno, već je izdana preporuka. "To nije obavezno cijepljenje i nije u kalendaru obaveznog cijepljenja. To nije u rangu hepatitisa, difterije, tetanusa, polia. To je nešto što je preporučeno, to je velika razlika. Za cjepivo protiv covida nema prisile, ali je jako preporučljivo", zaključila je.