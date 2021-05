Vlada je donijela odluku o uspostavi nacionalnog sustava za izdavanje EU digitalne COVID potvrde te je izvijestila da je hrvatski sustav za izdavanje EU digitalne COVID potvrde spreman za početak rada od 1. lipnja. Formalno je provedena procedura integracije s EU pristupnikom čime je osigurana njihova prekogranična interoperabilnost.

"Iako će procedura usvajanja Uredbe o digitalnoj COVID potvrdi EU-a biti dovršena krajem lipnja, interoperabilni europski pristupnik za središnju razmjenu javnih PKI certifikata država članica formalno počinje s radom od 1. lipnja 2021. i sve države članice koje imaju razvijeno, testirano i od strane Komisije potvrđeno nacionalno rješenje, mogu implementirati procese izdavanja i validacije EU digitalnih COVID potvrda u nacionalnim sustavima. Republika Hrvatska je kroz procedure prijave i testiranja s Europskom komisijom potvrdila spremnost te ishodila odobrenje Komisije za integraciju s EU pristupnikom i u cijelosti je spremna za uvođenje EU digitalne COVID potvrde", ističu iz Vlade.

Uz olakšavanje kretanja građana prilikom prelaska graničnih prijelaza Republike Hrvatske i graničnih prijelaza država članica EU s kojima će biti sklopljeni bilateralni sporazumi, potvrda će se moći koristiti i u druge svrhe sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koje se donose sukladno Zakonu za zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Nekim podaci nisu uneseni

Istovremeno, u sustavu e-građani još uvijek nekima podaci o cijepljenju, preboljenju ili testiranju nisu uneseni ne zna se kako će uopće od sutra sustav profunkcionirati, piše 24sata. Oni koji su se cijepili u kolektivima, a ne kod svojih liječnika, u svom digitalnom e-kartonu to ne vide. Registri očigledno još uvijek nisu povezani i još nema pouzdanih i cjelovitih podataka o cijepljenima, a na temelju tih nepotpunih baza trebali bi izdavati isprave.

Na pitanje trebaju li se oni koji su se cijepili na punktovima ili svojim radnim mjestima sami javiti svojim obiteljskim liječnicima da oni to upišu pa da im taj podatak unesu i u sustav e-građanin, na presici Stožera rekli su da ne treba, da cjepitelji na licu mjesta to upisuju u registar. Očito to nije tako.

Digitalne potvrde mogu se zatražiti putem sustava e-građani pa skinuti na mobitel ili isprintati, a za one koji ne mogu u sustav mogu zatražiti u jednoj od 150 uspostava HZJZ-a.

Na portalu e-građani objavljene su upute za izdavanje digitalne potvrde, a više informacija o EU digitalnim COVID potvrdama u RH građani mogu pronaći na javnoj informativnoj mrežnoj stranici: https://eudigitalnacovidpotvrda.hr/