‘OD STUDENOG DO KRAJA PROSINCA IMAT ĆEMO VIŠE OD 3000 UMRLIH’; Đikić proziva premijera: ‘I ranije su vas upozoravali na groteskne izjave’

‘Odgovor na pitanje jesmo li mogli smanjiti broj umrlih da smo pokrenuli ozbiljne mjere početkom studenog, a koje Vam je savjetovala i većina članova Znanstvenog savjeta, prepustit ću Vama. No, vjerujem da će taj odgovor zanimati i građane RH’, navodi Đikić u svojem otvorenom pismu

“Neophodno je započeti s informiranjem građana o vrijednostima cjepiva i redoslijedu cijepljenja, kao i o raznim vrstama cjepiva koje će Hrvatska ponuditi svojim građanima. Veliki dio građana opravdano postavlja ta pitanja, ali je primoran na njih tražiti odgovore na raznim internetskim stranicama, gdje mogu pronaći i gomilu netočnih i zastrašujućih podataka, bez ikakvog temelja u znanstvenim istinama. Vjerujem da ste svjesni činjenice da je cijepljenje najbolji način borbe protiv ove pandemije no valja znati i da je informiranje i obrazovanje šire populacije nezaobilazni preduvjet uspjeha u toj borbi.

Postoji li direktni sukob interesa i materijalne dobiti bilo kojeg od članova Znanstvenom savjeta Vlade RH?

Ovim sam Vam se pitanjem obratio u više navrata i detaljno objasnio razlog moje obraćanja tj. sumnje, no izostala je bilo kakva reakcija ili odgovor s Vaše strane. Stoga Vas još jednom molim odgovor na ta pitanja kako bi se potvrdile ili pak uklone sve sumnje i moguće krive interpretacije, te u oba slučaja, pridonijelo vraćanju povjerenje građana u Vaš rad kao i rad Znanstvenog savjeta. Uvjeren sam da mora postojati etički kodeks koji regulira probleme sukoba interesa a istodobno, zabilježene su i javno objavljene izjave članova Znanstvenog savjeta o područjima njihova djelovanja u kojima evidentno postoji sukob interesa glede njihovog savjetovanja Vlade RH.

Molim Vas da regulirate cijene brzih antigenskih testiranja na COVID19 u RH

Iz posve jasnih, primarno ekonomskih razloga, odgovorno djelovanje Vlade RH uključuje točno definiranje cijene antigenskih testiranja u RH za HZJZ ali i za sve privatnike. Tijekom ovakve teške krize u RH, moralno je neprihvatljivo da pojedini privatnici mogu zaraditi astronomske iznose na testiranju onih koji su u potrebi testiranja, samo radi toga jer je država propustila regulirati iznos njegove maksimalne cijene. Prema mojem izračunu, samo na brzim antigenskim testovima pojedinci mogu zaraditi preko milijun eura unutar mjesec dana, testiraju li cca 30.000 građana. Stoga Vas molim i apeliram da poduzmete sve što je potrebno da se ta praksa prekine i da oni koji su se možda obogatili na ovakav način, vrate novac građanima koji su za brze antigenske testove bili primorani platiti iznos veći od onoga koji je definiran od strane HZJZ a to je 104 kune.

Točna i transparentna komunikacija je neophodna u velikim krizama

Na konferenciji za novinstvo održanoj jučer, izrekli ste nekoliko tvrdnji koje zaobilaze istinu ili pak istini ne odgovaraju. Umjesto davanja odgovora na direktna pitanja novinara o stanju i brojevima u RH, posve neprikladno, novinare ste uputili da pogledaju situaciju u Njemačkoj koja sada najgore stoji u borbi protiv COVID19 pandemije, što nije točno po niti jednom kriteriju (broj novo zaraženih ili broj umrlih na milion stanovnika kao i postotak cijepljenja u EU ili u usporedbi s RH). Siguran sam da će kancelarka Merkel za svoj rad biti ocjenjivana od svojih građana, kao što će to biti i svaki drugi premijer/ka, bilo formalno ili implicitno. No, posve je neprimjereno takvo netočno informiranje građana RH o stanju u Njemačkoj, ne samo stoga jer nas s tom zemljom povezuju brojne prijateljske, ekonomske i političke spone, nego ponajprije zato što je ono netočno.

‘I ranije su vas upozoravali na groteskne izjave o pobjedi nad virusom’

Druga netočna informacija prezentirana jučer na konferenciji jest da je Hrvatska pobijedila virus u lipnju. Nadam se da ste barem danas, kad kontinuirano bilježimo između 3000-4000 zaraženih osoba dnevno (prikazanih u tjednom prosjeku), svjesni činjenice da Hrvatska nikada nije pobijedila virus. Brojni ozbiljni stručnjaci, na neutemeljene, promašene i pomalo groteskne izjave o pobjedi nad virusom, upozoravali su Vas i ranije. Oni su višekratno apelirali na to da je oprez tijekom ljeta neophodan i da je umanjivanje opasnosti ovog virusa štetno, te da je potrebno pripremiti sustav na način da ga se opskrbi novim tehnologijama testiranja. Apelirali su i na to da je važno dobro pripremiti građane, ponajprije pravilnom komunikacijom, na novi val pandemije koja slijedi na jesen.

Poslužim li se Vašom terminologijom, o pobjedi nad virusom u prvom poluvremenu, reći ću da je u drugom poluvremenu utakmicu itekako moguće izgubiti. I to s teškim porazom! Ukazujem Vam na pristup kojim se Irska pripremila za ovu “utakmicu“, a zbog kojega je uspješno odigrala „drugo poluvrijeme“ protiv virusa na način da je značajno umanjila broj umrlih u usporedbi s proljećem.

A ovo su podaci za Hrvatsku: do lipnja bilježimo 108 umrlih, do početka studenog u RH je bilo nešto preko 500 umrlih, a od studenog do kraja prosinca imati ćemo preko 3000 umrlih (unutar dva mjeseca toliki porast!). Odgovor na pitanje jesmo li mogli smanjiti broj umrlih da smo pokrenuli ozbiljne mjere početkom studenog, a koje Vam je savjetovala i većina članova Znanstvenog savjeta, prepustit ću Vama. No, vjerujem da će taj odgovor zanimati i građane RH.

Iskreno se nadam da ćete uzeti u razmatranje neke od ovih savjeta i preporuka te da ćete ih protumačiti kao moj doprinos našem zajedničkom interesu, a to je zaštita zdravlja građana kao i ekonomije i gospodarstva RH”, napisao je Đikić.

