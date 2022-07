Prometna povezanost Splita i Rijeke, drugog i trećeg grada po veličini u RH, koji su na obali Jadranskog mora je katastrofalna. Strani turisti ili građani RH koji u jednom trenutku tijekom ljeta žele otputovati od Splita do Rijeke imaju poprilično ograničene mogućnosti, prenosi Index.

Prva opcija je putovanje automobilom. Za one koji na more nisu išli autom, postoji samo još jedna opcija, a to je autobus. Najbrža vožnja autobusom od Splita do Rijeke traje oko sedam sati. Ne ide se autocestom, što bi trajalo 2-3 sata kraće, ali bi naravno koštalo više zbog plaćanja cestarine.

Što je s vlakom? Pretraživanje na stranicama Hrvatskih željeznica pokazuje da putovanje vlakom od Splita do Rijeke traje između 22 i 29 sati, uz minimalno jedno presjedanje. Ako iz drugog najvećeg hrvatskog grada želite vlakom putovati u treći najveći hrvatski grad, to može trajati i duže od jednog dana.

14 kilometara na sat

Za usporedbu, putovanje transsibirskom željeznicom od Moskve do Vladivostoka traje šest dana, tijekom kojih se prevali 9289 kilometara. Split je od Rijeke udaljen nešto više od 400 kilometara, prema podacima Google Mapsa 416 kilometara. Vlak transsibirske željeznice u jednom satu prijeđe oko 64 kilometra, dok vlak Hrvatskih željeznica na cjelodnevnom putovanju od Splita do Rijeke u jednom satu u prosjeku prijeđe oko 14 kilometara. Nije ni čudo što je potreban cijeli dan ako se odlučite putovati od Splita do Rijeke vlakom.

Kada je pak riječ o avioprijevozu, ne postoji direktna linija Split-Rijeka. Postojala je u izvedbi velikogoričke kompanije Trade Air, ali njoj Ministarstvo prometa nije na vrijeme produžilo ugovor. Prestali su letjeti na liniji Split - Rijeka krajem travnja ove godine.

Tako se sada na službenim stranicama Trade Aira može pročitati kako se nadaju da će ponovno od 1. kolovoza ove godine moći nastaviti zračno povezivati Split i Rijeku (te Osijek i Pulu itd.).

Ni trajekta više nema

I konačno, tu je i plovni promet. No nema više noćne trajektne linije koja je spajala Split i Rijeku, na kojoj je vozio poznati trajekt Marko Polo.

"Odluku o ukidanju dužobalne linije Rijeka - Dubrovnik 2012. godine prvi je put donijela tadašnja Vlada zbog konstantnog pada prometa putnika i vozila do čega je dovela izgradnja autocesta prema jugu koje su putovanja vozilima prema odredištima u Dalmaciji učinile znatno kraćim pa je linija bilježila sve manji broj putnika. 2015. godine linija je definitivno ukinuta", odgovorili su iz Jadrolinije.

No, čini se da bi se to u bližoj budućnosti moglo promijeniti. "S obzirom na sve okolnosti i razvoj autocesta, u tijeku je suradnja s Pomorskim fakultetom na studiji o redefiniranju dužobalne linije. Jadrolinija prvenstveno održava državne linije koje povezuju otoke s kopnom, a trenutno ne postoji državna linija Rijeka – Split koju održava Jadrolinija", otkrili su iz Jadrolinije.