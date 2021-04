OD PRODAJE BURGERA SKUPILI 53 TISUĆE KUNA: Zvijezda i Submarine novac donirali Crvenim Nosovima

Zajedničke snage posvetili su misiji vraćanja osjećaja radosti, sreće i optimizma ljudima u teškim i kriznim situacijama i okolnostima

Domaći lanac burger restorana Submarine Burger i Zvijezda i ove su godine podržali rad udruge Crveni Nosovi klaunovidoktori. Donaciju u iznosu od 53 tisuća kuna, prikupljenu od prodaje svakog burgera iz zimskog menija, predali su izvršnoj direktorici Crvenih Nosova Denizi Drusany, a unijet će smijeh u živote onih kojima je to najpotrebnije.

Umjetnici iz udruge Crveni Nosovi klaunovidoktori već jedanaestu godinu za redom donose smijeh i radost djeci na liječenju u bolnicama, nemoćnima u stacionarima domova za starije, te svojim online posjetama i dvorišnim paradama uveseljavaju dane svima pogođenima teškim krizama poput potresa koji su nas zadesili.

“Crveni Nosovi klaunovidoktori hrvatskom društvu godinama daju ono što mu je potrebno – vedrinu, pozitivnu energiju i smijeh. Sve to je trenutno potrebno više nego nikad, kako djeci u bolnicama i nemoćnim osobama u domovima, tako i svima nama. Zato želim iskoristiti ovu priliku kako bih ukazao na to da i svi mi nekome drugome možemo postati mali, crveni nos. Nadamo se da naše donacije u proteklih pet godina podsjećaju upravo na to, kao i da barem dijelom vraćaju udruzi ono što ona nesebično daje nama“, kazao je Luka Jureško iz Submarinea.

Ove godine Submarineu se u akciji pridružila i Zvijezda te su tako podijelili poruku da se i u teškim vremenima moramo držati zajedno. Zajedničke snage posvetili su misiji vraćanja osjećaja radosti, sreće i optimizma ljudima u teškim i kriznim situacijama i okolnostima.

Zvijezda je partner domaćeg lanca burger restorana u pripremi umaka. Budući da je jedanaestogodišnji rad Crvenih Nosova donio osmijeh na više od 164.656 lica djece i starijih u Hrvatskoj, pomoći takvoj udruzi ponovno je bila prva opcija.

“Uvijek smo sretni kada svojim radom možemo pomoći društvu kojem pripadamo. Biti dijelom misije uveseljavanja bilo koga, a posebice onih kojima je osmijeh najpotrebniji, velika je stvar za nas. Nadamo se da ćemo ovom donacijom uveseliti sve koji su u potrebi za iskrenim veseljem – onoliko koliko je ova donacija uveselila nas i još puno više“, naglasila je Jasna Pulić, direktorica marketinga i razvoja u Zvijezdi.