Brodari su od Agencije za obalni linijski pomorski promet zatražili i dobili nove cjenike. Nove cijene prijevoza trajektima, katamaranima i brodovima počinju se primjenjivati u ponoć, a ni otočani nisu iznimke od još jednog udara na džep.

"Nas dvoje smo išli. Ja i dijete 60 kuna u jednom smjeru, 120 kuna povratna karta. Od sutra bi to trebalo biti i skuplje, 20 posto koliko ja znam, mislim da je previše, posebno za naše ljude. Tko dođe jedan put godišnje to je ok, za strance, ali za domaće ljude, ne", kaže Katija Mindoljević Kovačić za RTL Danas.

'Teško je to izdvojiti'

Četveročlana obitelj trajektnu kartu izvan sezone u jednom smjeru do Splitu najbližeg Supetra na Braču do sada je plaćala 236 kuna. Preko noći cijena će narasti na 260 kuna. Povećanje je to za 24 kune u jednom ili 48 kuna u oba smjera.

"Pa teško je izdvojiti, još ako dolazite iz Zagreba vi morate sigurno imati dvije tisuće kuna za kartu povratnu i benzin, sve, znači cijena puta je oko dvije tisuće kuna", kaže Nivija Skelin.

Put će koštati 334 kune

Prema novom cjeniku u sezoni, isti taj put četveročlanu obitelj s automobilom koštat će ih čak 334 kune. Povećanje je to za 48 kuna u jednom smjeru, odnosno čak 96 kuna za povratnu kartu.

Prema udaljenom Visu u sezoni 600, a toliko će od ponoći iznositi put samo u jednom smjeru. Cijene rastu i za otočane, koji imaju pravo na povlaštenu cijenu. Pedeset posto popusta u odnosu na izvansezonske cijene putnih karata.