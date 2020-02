OD PONOĆI POJEFTINJUJU SVA GORIVA: Najbolje će proći ‘dizelaši’, autoplin pojeftinjuje za lipu po litri

Spremnik dizela od 50 litara pojeftinit će 13 kuna, a benzina osam, dok bi najmanje trebao pojeftiniti spremnik autoplina, samo pola kune po spremniku

Kako je i uobičajeno, od utorka u ponoć promijenit će se cijene goriva na domaćim benzinskim postajama. Ovoga puta najviše će profitirati vozači vozila s dizelskim motorima, no i ostalima će ostati više novca u džepu.

Naime, prema pisanju portala cijenegoriva.info, koji je obično vrlo pouzdan u svojim procjenama, spremnik od 50 litara dizela trebao bi biti jeftiniji čak 13 kuna. U prijevodu, cijena Eurodizela bi se trebala spustiti između 9,21 do 9,37 kuna, ovisno o benzinskoj postaji. Cijena Eurodizela Plus trebala bi biti od 9,45 do 9,57 kuna, a Eurodizela BS od 9,35 do 9,52 kune.

Jednako veliki spremnik benzina trebao bi biti jeftiniji osam kuna. Tako bi oni koji toče Eurosuper 95 trebali izdvojiti od 9,45 do 9,81 kune po litri. Litra Eurosuper 95 Plusa će koštati između 9,85 i 10,02 kune. Oni koji koriste Eurosuper 100 trebali bi za litru izdvojiti od 10,29 do 10,34 kune.

Najmanje će profitirati vlasnici vozila pogonjenih autoplinom, jer će za njih od ponoći spremnik biti jeftiniji pola kune, odnosno, cijena će se kretati od 4,44 do 4,74 kune, što je za jednu lipu po litri jeftinije nego sada.