OD PONOĆI NA SNAZI STROŽE MJERE U DIJELU HRVATSKE: Evo gdje je što zabranjeno, obustavljeno i ograničeno

Zbog velikog broja novooboljelih, uvedene su oštrije epidemiološke mjere u četiri županije, a u Primorsko-goranskoj županiji od ponoći je na snazi potpuno zatvaranje (lockdown) koje bi trebalo vrijediti iduća dva tjedna. Osim u primorsko-goranskoj županiji, strože protuepidemijske mjere od dosadašnjih uvode se u Dubrovačko-neretvanskoj, Zagrebačkoj i Osječko-baranjskoj županiji.

Pooštrene mjere donesene su na prijedlog lokalnih, odnosno županijskih stožera Civilne zaštite. Evo što će to značiti u pojedinim županijama.

Primorsko-goranska županija

U Primorsko-goranskoj županiji od ponedjeljka, 12. travnja, do 26. travnja zabranjuje se održavanje svih javnih događanja i okupljanja, zatvaraju se teretane, fitness i rekreacijski centri, kina, casina te trgovine u kojima se prodaje obuća i odjeća. Zabranjuje se posjet korisnicima domova za starije, a ograničava se radno vrijeme u trgovinama u kojima je dozvoljen rad od 6 do 19 sati. Na privatnim okupljanjima i svečanostima može biti prisutno najviše osam osoba iz najviše dva različita kućanstva. Zabranjuju se treninzi u zatvorenim prostorima osim za klubove koji se natječu u 1. i 2. rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji i u 1. rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji. Obustavlja se održavanje dječjih igraonica i radionica u zatvorenom prostoru.

Obvezno je nošenje zaštitnih maski na otvorenom kad nije moguće održati fizički razmak od dva metra. Ugostiteljskim objektima dopuštena je isporuka hrane, pića, napitaka i slastica preuzimanjem pred ulazom u ugostiteljski objekt, dostavom ili na tzv. drive-in način.

Nastava u osnovnim i srednjim školama u potpunosti se odvija po modelu C, odnosno online.

Dubrovačko-neretvanska županija

Od ponoći se uvode i nove dvotjedne epidemiološke mjere u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u kojoj zabranjuju javna okupljanja za više od 15 osoba na jednom mjestu. Na privatnim okupljanjima može biti najviše osam osoba iz dva kućanstva.

Zagrebačka županija

U Zagrebačkoj županiji uvode se strože epidemiološke mjere koje će biti na snazi do 25. travnja. Uz ostalo, ograničava se vrijeme radno vrijeme ugostiteljskih objekata od 6 do 21 sat, radno vrijeme casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje od 8 do 21 sat, te se zabranjuje prodaja alkoholnih pića od 21 do 6 sati.

Obvezno je korištenje maski za lice ili medicinskih maski na otvorenim prostorima gdje se očekuje veći protok ljudi (tržnice, prostori oko trgovačkih centara, vjerski objekti i sl.) bez obzira na fizičku distancu

Posjete domovima za starije dopuštene su iznimno u unutarnjim prostorijama. Preporučeno je održavanje sportskih treninga, radionica i igraonica za djecu na otvorenim prostorima, gdje god je to moguće. Poslodavcima je preporučeno da sastanke održavaju video ili telefonskom vezom, a ako je fizičko održavanje sastanka neophodno, onda u što većim prostorima uz obavezno korištenje zaštitnih maski i održavanje propisanog fizičkog razmaka.

Osječko-baranjska županija

U Osječko-baranjskoj županiji do kraja travnja vrijede preporuke da se u sportskim objektima ne koriste svlačionice te pojačan nadzor pridržavanja nužnih epidemioloških mjera na javnim događanjima i okupljanjima, u javnom prijevozu, u trgovačkim centrima i ugostiteljskim objektima. Preporučuje se povećanje broja vozila (tramvaja i autobusa) u javnom gradskom prijevozu u opsegu koji je moguć s obzirom na kapacitete GPP-a Osijek i ostalih javnih prijevoznika s područja županije.

Nastava na daljinu u 16 županija

Nakon proljetnih školskih praznika, u ponedjeljak počinje nastava za učenike osnovnih i srednjih škola, a u 16 županija nastava će ovoga tjedna biti organizirana po modelu C, odnosno na daljinu iliti online. Nastava će u potpunosti biti održavana na daljinu u Istarskoj, Međimurskoj, Primorsko-goranskoj i Šibensko-kninskoj županiji, dok će se u 12 županija održavati mješovito- dijelom uživo, a dijelom na daljinu. će se djelomično online, a u pet u potpunosti u školi.

Online nastavu pratit će učenici osnovnih škola od 5. do 8. razreda i srednjoškolci (osim maturanata, odnosno učenika završnih razreda srednjih škola) u Bjelovarsko-bilogorskoj, Karlovačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Varaždinskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Zagrebačkoj županiji te u Gradu Zagrebu. Ostali učenici u tim županijama – niži razredi osnovnih škola i učenici završnih razreda srednjih škola – nastavu će pratiti u razredu, kao i učenici glazbene škole Karlovac. Učenici Glazbene škole u Varaždinu u školi imati individualnu nastavu.

U Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji online nastavu imat će učenici od 5. do 8. razreda osnovne i svi učenici srednjih škola, dok će u učionicama nastavu pratiti samo učenici nižih razreda osnovne škole. U Dubrovačko-neretvanskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji online nastavu imat će samo učenici srednjih škola, osim maturanata, odnosno učenika završnih razreda srednjih škola. U Ličko-senjskoj županiji online nastava će se održavati za sve razrede triju srednjih i jedne osnovne škole, dok će u školu ići svi učenici 11 osnovnih i dviju srednjih škola s područja te županije.

U pet županija svi učenici i dalje idu u školu, odnosno prate nastavu uživo po modelu A: Osječko-baranjskoj, Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj, Virovitičko-podravskoj te Sisačko-moslavačkoj.

