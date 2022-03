Na benzinskim postajama od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Nakon prošlotjednog pojeftinjenja goriva, od ponoći su cijene goriva ponovno porasle, a najviše je poskupio dizel - čak 1,5 kunu. Premda su nove cijene svakako udar na džepove građana, ipak nisu dosegnule rekord otprije dva tjedna kad je litra dizela stajala 13,91 kunu, a benzina 13 kuna.

Litra Eurodizela iznosi 13,51 kunu, dok premium verzija ovog goriva iznosi od 14,81 do 14,86 kuna. Pun spremnik dizela od danas je skuplji za čak 74,5 kune.

Na većini benzinskih postaja Eurosuper 95 iznosi 12,45 kuna po litri, a Eurosuper 95 Plus možete pronaći od 13,35 do 13,79 kuna po litri. Puni spremnik benzina od danas je skuplji 30 i pol kuna. Podsjetimo, Eurosuper 95 do jučer je bio 11,83, a dizel je koštao 12,02 kn/L.