Nakon što je vlada prije nekoliko dana donijela peti antiinflacijski paket vrijedan gotovo pola milijarde eura, svi trgovački lanci od ponoći moraju ograničiti cijenu 30 proizvoda. Među njima su, primjerice, svinjski vrat, jaja, krumpir, špageti, mliječna čokolada, riža, pelene, toaletni papir - koji su sniženi od 10 do čak 53 posto.

Dopredsjednik HUP-a Udruge trgovine Mirko Budimir gostujući na HTV-u rekao je kako je Vlada ograničila cijenu na 30 proizvoda i to je obaveza svih trgovaca da je primjenjuju od sutra. "Ostali trgovci će imati sniženje u skladu sa svojim mogućnostima. Tu će biti različita sniženja - do 50 posto, a neka će biti možda i simbolična. To sve ovisi o trgovcu i njegovom dobavljaču", rekao je.

'Nemamo dovoljno svoje proizvodnje'

Istaknuo je i da trgovci nisu ostvarivali ekstra profit. "Mi smo uvoznici prehrambenih proizvoda, mi nemamo dovoljno svoje proizvodnje, a cijene prehrambenih proizvoda bile su na svjetskom tržištu, na visokoj razini. Mi u deficitu, oko milijardu i 700 milijuna eura sa prehrambenim proizvodima, pićima i duhanskim proizvodima. Prošlih pet godina smo bili na milijardu, znači to nam se povećalo i to je automatski diglo cijene koje smo mi imali kod naših trgovaca. Sada je ta cijena počela padati i vani, a i naši proizvođači su isto počeli spuštati cijenu, tako da imamo prostora za sniženje", istaknuo je.



Komentirao je i izjavu ministra Filipovića koji je rekao da će se na ovaj način, snižavanjem i ovih 30 proizvoda, onda i dodatnim snižavanjem određenih proizvoda potaknuti i konkurencija među trgovcima. "Konkurencija među trgovcima može biti samo na slobodnom tržištu i kod slobodnog formiranja cijena. Ja vjerujem da će to tako biti, da su ovo kratkoročne mjere koje će nam pomoći da dođemo do toga slobodnog tržišta i da možemo imati normalnu konkurenciju gdje će se natjecati trgovci između sebe i proizvođači između sebe", rekao je Budimir.