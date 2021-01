OD PONEDJELJKA U HRVATSKOJ KREĆE MASOVNO CIJEPLJENJE: Mogući su manji problemi s naručivanjem kod liječnika

Liječnici moraju dostaviti popise svojih pacijenata koji su se prijavili za cijepljenje kako bi se mogli unaprijed naručivati ne bi li se izbjegla gužva zbog epidemioloških mjera

U ponedjeljak u Rijeci počinje cijepljenje protiv koronavirusa opće populacije, točnije svih starijih od 65 godina i kroničnih bolesnika koji su se odlučili na tu najučinkovitiju zaštitu, piše danas Jutarnji list. Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Vladimir Mićović kaže da su već pripremljeni punktovi u gradu, ali i u županijskim ispostavama u Delnicama, na Cresu, Krku, Lošinju, Rabu, Opatiji i Crikvenici.

Objašnjava da liječnici obiteljske medicine moraju dostaviti popise svojih pacijenata koji su se prijavili za cijepljenje kako bi se mogli unaprijed naručivati ne bi li se izbjegla gužva zbog epidemioloških mjera. Njegova je procjena da bi se u Rijeci s takvom organizacijom moglo cijepiti od 400 do 500 građana dnevno na svakom punktu, a moguće i više stigne li dovoljan broj doza cjepiva.

MODERNINO CJEPIVO STIGLO U HRVATSKU: Stožer razmatra zatvaranje stacionara u Areni; Evo dokad bismo mogli cijepiti milijun ljudi

Cijepljenje opće populacije i u Zagrebu

I pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za zdravstvo Vjekoslav Jeleč potvrdio je da će sljedećeg tjedna u glavnom gradu također krenuti cijepljenje opće populacije jer je pri kraju cijepljenje u domovima za starije i zdravstvenih djelatnika. Napominje da će brzina procjepljivanja ovisiti o količini cjepiva koje će dolaziti u Hrvatsku. Kaže da će u početku cijepljenje biti organizirano u ordinacijama domova zdravlja, a stignu li najavljene količine cjepiva nakon što se registrira AstraZeneca/Oxford cjepivo, organizirat će se posebni punktovi kako bi se u što kraćem roku procijepilo što više građana.

Moguće je da djelomično bude problema upravo s naručivanjem jer manji dio liječnika nije bio previše sklon provesti naputak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poslan u primarnu zdravstvenu zaštitu još početkom prosinca. Naime, tražilo se od liječnika da naprave popis svojih pacijenata starijih od 65 godina, kroničnih bolesnika te drugih, na kojem bi se upisali oni koji se žele cijepiti. I dok je najveći dio liječnika to shvatio ozbiljno i dostavio tražene podatke, neki su izbjegavali tu obavezu što bi dijelom mogao biti problem.

“No, srećom ipak je to manjina, pa bi, nastavili se sadašnjim tempom cijepljenja i stigne li više cjepiva u relativno kratkom roku, svi koji to žele mogli dobiti cjepivo, a prema nekim prognozama, do početka ljeta barem njih dva milijuna (dvije doze)”, piše Jutarnji list.

KOLARIĆ O CJEPIVU I MJERAMA: ‘Moguća su ograničenja za one koji se ne cijepe. I neke kompanije će to uvesti’

Brzina cijepljenja

Obiteljska liječnica Ines Balint kaže da je u ordinacijama moguće u sat vremena cijepiti 4 do 5 osoba ili 40-ak u jednom danu ako liječnik sam cijepi. Na punktovima se taj broj u jednom satu sigurno udvostručuje, što je pokazalo iskustvo Izraela.

U Zagrebu se još dogovara detaljan plan cijepljenja opće populacije kao i punktovima na kojima će se ono obavljati. U početku se govorilo o Zagrebačkom velesajmu, ali i o nekim sportskim dvoranama, gdje je moguće brzo cijepljenje većeg broja ljudi, a da se istodobno ne širi korona. U organizaciji cijepljenja se, zaključuje Jutarnji list, mora voditi briga i o tome da netko tko dođe na cijepljenje može biti u tzv. predsimptomatskom razdoblju kad je također zarazan ili pak asimptomatski.

JESMO LI ZAISTA NA PREKRETNICI BORBE PROTIV KORONE? Sve više Hrvata želi se cijepiti, doze stižu, a ova istraživanja ohrabruju

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.