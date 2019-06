OD PJEVAČA DO PREDSJEDNIKA: Doznali smo kako je Škoro uopće završio u anketi i tko ga je tamo stavio; ‘Iznimno smo zadovoljni odjecima’

Ne stišavaju se reakcije na ‘dobar izborni rezultat’ Miroslava Škore u anketi HRejting

Nakon što su početkom ovog tjedna objavljeni rezultati istraživanja HRejting koji se tiču rejtinga potencijalnih kandidata za novog hrvatskog predsjednika, ne stišavaju se reakcije. Naime, totalnu pomutnju je izazvalo pojavljivanje pjevača Miroslava Škore u anketnim upitnicima; tim više što je u anketi provedenoj na 1400 ispitanika, osvojio čak 9,4 posto glasova te se nalazi na trećem mjestu iza aktualne predsjednice Kolinde Grabar Kitarović i Zorana Milanovića.

Istraživanje HRejting za HRT provodi agencija Promocija Plus, a u objavi ankete javna televizija ističe kako se radi o najvećoj hrvatskoj anketi. S obzirom da se Škoro ne bavi politikom, nego pjevanjem te da nigdje nije spekulirao o svojoj kandidaturi prije ove ankete, postavili smo pitanje HRT-u i Promociji plus zbog čega su Škoru uvrstili u anketi.

Nakon što je anketa objavljena, popularni pjevač nije imao ništa protiv svoje kandidature. Kako nam je kazao jučer, rezultat je “iznenađujuć, ali je s druge strane velika odgovornost koja treba čovjeka natjerati na razmišljanje”. Škoro kaže kako je “uvijek slušao svoj narod i pisao pjesme slušajući svoj narod. Naravno da je moja obveza da ga i dalje slušam, nemam tu što reći”. Ne isključuje dakle da će se zaista i kandidirati, dapače.

Prebacivanje loptice

S obzirom na to da je naglasio i kako iza sebe nema “nikakvu organizaciju, lobi, stranku, interesnu skupinu”, postavilo se pitanje kako je onda pjevač završio u političkoj anketi? Upitali smo Promociju Plus, agenciju koja provodi ovo istraživanje, no oni su lopticu prebacili na naručitelja, odnosno HRT.

“Istraživački projekt HRejting je projekt HRT-a. Molimo Vas da se za sva pitanja, uključujući i nominaciju potencijalnog kandidata Miroslava Škore, izravno obratite naručitelju istraživanja”, kratko su nam rekli iz spomenute agencije.

Na HRT-u su ipak bili nešto otvoreniji, pa je njihov glasnogovornik Igor Medić odgovorio kako je HRejting “HRT-ovo redovito mjesečno istraživanje potencijalnih predsjedničkih kandidata kojim se istražuje raspoloženje hrvatskog biračkog tijela.”

Ima iskustva u politici

Uz to je objasnio i kako se Škoro našao na listi. Prema HRT-ovom objašnjenju presudno je bilo Škorino političko iskustvo. Podsjetimo, Škoro je 2008. bio zastupnik HDZ-a u Hrvatskom saboru, ali u posljednje vrijeme nije se bavio politikom, niti je u javnim istupima prije ankete spekulirao o angažmanu.

“Najveći broj političara i javnih osoba u trenutku provođenja ankete još nije službeno istaknuo svoju kandidaturu za predsjedničke izbore, stoga HRT istražuje raspoloženje birača kako bi javnost bila upoznata s podrškom koju potencijalni kandidati imaju ili bi mogli imati ako i kada istaknu svoje kandidature.

Nadalje, gospodin Miroslav Škoro bio je zastupnik u Saboru te kao takav ima iskustva u politici, a odluka o njegovu uvrštenju, kao i ostalih potencijalnih kandidata, odluka je HRT-a koja je izazvala veliko zanimanje javnosti. HRT je iznimno zadovoljan odjecima i citiranošću svojih mjesečnih istraživanja HRejting”, zaključio je Medić.

