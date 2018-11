OD PERNARA SE POČEO OGRAĐIVATI I ŽIVI ZID: Uhvaćen u laži brzo je sve obrisao. Pogledajte objavu koja se nije svidjela ni Sinčiću

Ivan Pernar u posljednje vrijeme na svojim društvenim mrežama piše gotovo isključivo o dvije teme – medijima i migrantima

Ivan Pernar, perjanica populizma u Hrvatskoj i saborski zastupnik, odlučio je uzvratiti udarac “mainstream” medijima koji ga nerijetko kritiziraju vezano za njegovu politiku usmjerenu protiv migranata, pa je napisao “Otvoreno pismo fanovima i korumpiranim mainstream medijima”. Uz priloženo pismo, na svom Facebook profilu nadodao je da se “samo istinom možemo boriti protiv laži koje plasiraju korumpirani mainstream mediji”.

U pismu napada medije koji, prema njemu, zagovaraju ilegalne migracije. “Mainstream mediji zapravo rade isto ono za što optužuju mene, pokušavaju stvoriti stereotipe, navesti ljude da mene (ili vas) mrze ili osude na osnovu lažnih optužbi i pretpostavki”, piše Pernar.

Intenzivni napadi na medije

Posljednjih nekoliko dana zastupnik Živog zida intenzivirao je svoje napade na medije, a to se dogodilo otkako je uhvaćen u laži. Naime, kako je objavio Faktograf Pernar je nedavno priznao da se širio laži jer je to za njega marketing. Suočen s činjenicom da je lagao o umnogostručenju napada nožem u Njemačkoj zbog dolaska migranata, Pernar je napisao:

“Pa nije zadaća mene da dokažem da nisam kriv, nego je teret dokazivanja na njima. Mene takve prozivke ne smetaju, to mi je samo reklama.”.

Novinar Zoran Pehar, koji ga je i upozorio na ovu laž kazao mu je kako nisu na sudu nego na Facebooku te kako je njegova usporedba kao da on Pernaru kaže da je ubio sedam ljudi, a onda kada ovaj kaže da nije on to treba dokazati.

Pernar je ubrzo izbrisao cijelu raspravu, a Faktograf piše kako je blokirao Pehara. Zastupnik Živog zida ubrzo snimio video u kojem nepovezano govori o “mainstream medijima”, okupaciji Palestine, Georgu Sorosu i sličnim tezama na koje nas je već navikao.

Od tada, Pernar na svom profilu nastavlja s napadima na medije, nešto češće nego inače, dok su migranti tema koja dominira njegovom Facebook stranicom.

‘Fejs objave nisu službeni stav stranke’

O svemu su se ovog tjedna oglasili i iz Pernarove stranke Živog zida, ograđujući se od poteza svog prvoborca. U priopćenju pišu kako sve stavove stranke “poglede na unutarnje i vanjske politike, dnevno politička zbivanja, aktualne teme iz Hrvatske i svijeta iznosi isključivo predsjednik stranke te suradnici na konferencijama za javnost”.

S druge strane, nastavlja se priopćenje koje potpisuje glavni tajnik stranke Tihomir Lukanić, “svi stavovi koji se iznose putem društvenih mreža ili intervjua, a koji nisu definirani gore navedenim okvirom, ne predstavljaju nužno stav stranke. Živi zid, kao politička organizacija sastavljena od velikog broja slobodnomislećih ljudi, zadržava pravo da unutar vlastitih redova dozvoljava različitost mišljenja”.

S obzirom na navedeno, pišu, pozivaju medije da ne “ne osuđujete stranku te da ne tražite čelnike stranke da u svakom trenutku korigiraju ili komentiraju rečenice izvađene iz konteksta svih onih članova stranke koji su danas ili će biti sutra medijski i javno eksponirane osobe. Neizmjerno je važno razlikovati stavove pojedinca od stava stranke i prema tome se odnositi sa respektom”.

