‘OD PAR STABALA NEĆEMO VIDJETI ŠUMU KOJA GORI…’; Jadranki Kosor nije simpatičan Pupovčev čin, a potez Plenkovića joj je – neobičan

Kosor smatra da je neobično da Plenković ni u jednoj situaciji, nakon što je Milanović nekoliko puta opleo po Šeksu, nije uzeo Šeksa u zaštitu

Jadranka Kosor, bivša premijerka i bivša predsjednica HDZ-a, kaže kako bi ova godina mogla biti još teža od 2020. Kaže i kako su mnogi najavljivali da se čeka svjetlo na kraju tunela, a tunelu nema kraja.

“Željni smo pozitivnih vijesti, a kao država smo pokleknuli što se tiče naručivanja cjepiva. Na dnevni red se stavlja i krajnja nesposobnost vodstva EU-a. Ovo je najgore vodstvo od osnutka Europske unije”, rekla je za N1.

‘Trojka koja se cijepila pozvala je na cijepljenje one kojima je cjepivo nedostupno’

Osvrnula se i na javno cijepljenje Plenkovića, Jandrokovića i Beroša cjepivom AstraZenece.

“Trojka koja se cijepila pozvala je na cijepljenje one kojima je cjepivo nedostupno”, istaknula je bivša premijerka. “Sve te propagandne akcije su ništa, sve dok cijepljenje ne bude masovno i dostupno svima koji to žele.”

MILANOVIĆ OBJAVIO NOVE PORUKE I NAPAO PUPOVCA: ‘Milorad je falsificirao našu korespodenciju, zašto si prikrio tu rečenicu?’

“Čin Pupovca nije osobito simpatičan”

Govoreći o predstojećim lokalnim izborima, istaknula je da se radi o specifičnim izborima, pa navela da u velikim gradovima u trku ne idu aktualni gradonačelnici. “To je neka dodana vrijednost”, rekla je.

Kaže i da je u Zagrebu sve moguće, pa i da Tomislav Tomašević izgubi izbore jer on iza sebe nema jaku stranačku mašineriju. A što se tiče kandidata HDZ-a, “jedan je od slabijih što se tiče povijesti stranke, ali sigurno će, za glasače i članove HDZ-a, biti važno što pokazuje silnu volju i entuzijazam”. No, ipak misli da ne može pobijediti.

Komentirala je i posljednja prepucavanja predsjednika Zorana Milanovića i SDSS-ova Milorada Pupovca.

Rekla je da to što je Milorad Pupovac objavio poruke Zorana Milanovića nije osobito simpatično. Ne podržava takav osobni diskurs. “Nikad se time u politici nisam služila, to zamućuje vodu. Od tih par stabala više nećemo vidjeti šumu koja gori… Slažem se s Milanovićem da treba početi nešto raditi. Dobro je rekao da ribu treba čistiti od glave – predsjednik Vrhovnog suda je važna osoba, on može diktirati smjer i tempo”, rekla je.

MILANOVIĆ NE MISLI STATI: ‘Profa me uspoređuje sa Staljinom, a ja se sam mlatim s udbaško hadezeovskim polusvijetom’

Smatra da nema osnove za opoziv Milanovića

Dodaje da nitko osim predsjednika Republike Hrvatske ne može predložiti predsjednika Vrhovnog suda, koji ne može biti izabran ako za njega ne glasa neka većina u Saboru, a te većine, kaže, u ovom trenutku nema. Smatra da je moguće da će se na novom pozivu javiti netko tko će predsjedniku biti odličan kandidat. “Nije ovo jednosložan proces i nepotrebno je da Milanović prekomjerno granatira sve oko sebe”, rekla je.

U objavama je Milanović napadao i Vladimira Šeksa, koji traži njegov opoziv. Kosor smatra da je neobično da Plenković ni u jednoj situaciji, nakon što je Milanović nekoliko puta opleo po Šeksu, nije uzeo Šeksa u zaštitu.

Smatra da nema osnove za opoziv Zorana Milanovića i poručila da treba prestati s objavama na Facebooku i usredotočiti se na strukturirane državničke izjave o ključnim stvarima u državi. “Trebao bi inzistirati da se ova riba, pravosuđe, počne čistiti jer tu ima puno nezdravog tkiva koje treba uklanjati”, ističe Jadranka Kosor.

ŠEKS IMA PLAN KAKO MAKNUTI PREDSJEDNIKA: ‘On je protuha, hulja, jedna propalica…’; Od opoziva se ograđuju čak i u – HDZ-u