Nova poskupljenja očekuju Hrvate već od 1. ožujka, a ako se pitate što će poskupjeti - sve! Od mesa, preko toaletnog papira i banana, do sokova i kave.

"Poskupljenje je sigurno i na to treba računati. Vi ne možete inflaciju zaustaviti, to je isto kao da pokušavate zaustavljati plimu. Plima kada dođe ona dolazi i nemate tu snagu da je zaustavite, ista je stvar s inflacijom – ona pokriva sve", kaže za RTL Danas Branko Roglić, vlasnik grupacije Orbico i dodaje kako će sve biti još skuplje:

Poskupljenja već od 1. ožujka

"Ja očekujem da će poskupljenja biti do 10-ak posto. Neki proizvodi će poskupjeti više, neki će poskupjeti manje. Ljudi moraju znati da će poskupljenje biti i neka se na to pripreme", ističe Roglić.

Dobavljači ne popuštaju, tvrde da se poskupljenja više ne mogu odgađati. Nove cijene na policama dočekat će nas za manje od dva tjedna.

"Radi se o 60-ak dobavljača, o povećanjima koja će stupiti na snagu 1. ožujka, neka će stupiti na snagu u travnju – do onda imamo najave novih cjenika", kaže Martin Evačić, predsjednik HUP-Udruge trgovina.

"Uglavnom se tu radi o proizvodima iz uvoza i to bi značilo za trgovce da će morati korigirati svoje maloprodajne cijene a za kupce da će te proizvode u budućnosti na policama pronalaziti po nešto višim cijenama", ističe Ivica Katavić, predsjednik Udruženja za trgovinu HGK.

'Moram gledati hoću li kupiti jednu ili dvije čokolade...'

Rekordna inflacija teško je pogodila građane, pa su i trenutačne cijene za mnoge previsoke.

"Ja ne znam kako ćemo mi to. Evo, ne znam. Stvarno je jako teško i sada, a pogotovo što će biti dalje", kaže Zagrepčanin Alojz Katinić dok njegova sugrađanka Marica Marić kaže da to što se radi s cijenama totalna katastrofa: "Mene samo zanima je li život došao na to da ja moram gledati hoću li kupiti jednu ili dvije čokolade."

S trenutačnim cijenama poslovanje je neodrživo, kažu trgovci, ali i distributeri.

"To je balon koji se napuhava i on će eksplodirati, to je sigurno. Mi distributeri nastojimo da ne poskupljujemo svoj posao, da samo prenesemo cijenu koju dobijemo od naših proizvođača, ja se nadam da ćemo u tome uspjeti i da ćemo cijene koje dobijemo od naših proizvođača prenijeti bez dodatnog poskupljenja", zaključuje Branko Roglić.