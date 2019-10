OD OSIJEKA DO ZAGREBA ZA 12 SATI: Putnica ispričala što je proživjela u HŽ-u; ‘Nismo dobili ni hranu ni vodu’

U Hrvatskim željeznicama kažu da je razlog kašnjenja brzog vlaka na relaciji Osijek-Zagreb, koji je umjesto u 21:05 na zagrebački Glavni kolodvor stigao sljedećeg jutra u 4.39 sati, bio kvar kontakne mreže koji je uzrokovala nepažnja vozača kamiona

O već mitskom putovanju brzim (!) vlakom Hrvatskih željeznica kojemu je u petak, 4. listopada, trebalo da 280 kilometara od Osijeka do Zagreba prevali za rekordnih 12 sati (i nešto malo više) već se naveliko raspravljalo na društvenim mrežama i u medijima. Vlak je iz Osijeka krenuo redovito, u 16.18 sati, a u Zagreb je trebao stići u 21.05 sati. Međutim, stigao je u 4.39 sati, drugog dana ujutro!

RTL-u se javila, pak, jedna putnica, Viktorija, koja je bila u tom vlaku na putovanju koje će sigurno ući u anale. Kazala je kako su problemi počeli u Koprivnici gdje je vlak stigao u 19.30, a za zagreb je trebao krenuti u 19.53. No, stajao je ondje 45 minuta, a putnike su u međuvremenu prebacili u drugi vlak.

MISLILI SU DA ĆE BRZO STIĆI U SLAVONIJU, KAD ONO…: HŽ-ov vlak stajao pet sati u Vrbovcu

Cijelu noć čekali bez ikakvog objašnjenja

“Putnicima je rečeno kako vlak čeka drugi koji ide iz Budimpešte i kasni 120 minuta. No, taj vlak se nikada nije pojavio”, kazala je putnica za Vijesti.hr.

Nakon 45 minuta stajanja u Koprivnici i “seljakanja” iz vlaka u vlak, konačno su krenuli prema Lepavini gdje su trebali presjesti iz vlaka u autobuse kojih, međutim, u Lepavini nije bilo. Tamo im je rečeno da bi vlak iz Lepavine za Zagreb trebao krenuti oko ponoći, no ni to se nije dogodilo. Putnici su u međuvremenu preseljeni u treći vlak koji je stajao do ranih jutarnjih sati. Iz Lepavine su krenuli tek u 3.30 sati 5. listopada. Zašto je bilo tako, putnici nisu saznali jer, kaže ova putnica, nitko iz HŽ-a nije osjećao potrebu da putnike koji su svoje karte platili, obavijesti o kašnjenju ili barem objasni što se događa.

Istodobno, roditelji te putnice na zagrebačkom Glavnom kolodvoru proveli su više sati pokušavajući saznati što je s vlakom u kojem se nalazi njihova kći.

‘U vlaku nismo dobili ni hranu ni vodu’

“Na Glavnom kolodvoru u Zagrebu nitko nije davao nikakve konkretne informacije o kašnjenju vlaka, osoblje je bilo vrlo neprofesionalno i neuljudno te je ulazio u verbalni sukob i prijetio pritvorom mojim roditeljima, rekavši da uznemiravaju radnike te da oni nemaju nikakve veze s nastalom situacijom”, kazala je Viktorija.

Njoj su, pak, kazali da je “pala kontaktna ploča”, a potom da “nedostaje pet metara željezničke pruge”. No, nitko ništa konkretnie nije znao.

Da stvar bude gora, putnici su u vlaku bili i gladni i žedni.

“Mi koji smo bili u vlaku nismo dobili ni hranu ni vodu, iako svi putnici u takvim slučajevima imaju pravo na osiguranu vodu, hranu i smještaj, a po dolasku u Zagreb nismo dobili ikakvo objašnjenje niti ispriku”, kaže putnica.

HŽ se ispričava i obećava povrat novca

Vijesti.hr o ovom su događaju postavili pitanja i Hrvatskim željeznicama. Otamo su im odgovorili da se dogodio kvar kontakne mreže koji je uzrokovala nepažnja vozača kamiona.

“O izvanrednom događaju obaviještena je nadležna policijska postaja koja je obavila očevid. Nakon završetka policijskog očevida u 20.10 sati, dio vlakova počele su prevlačiti dizelske lokomotive, a dežurna ekipa HŽ Infrastrukture počela je s otklanjanjem kvara. Kako bi putnici bili prevezeni do svojih odredišta, HŽ Infrastruktura i HŽ Putnički prijevoz angažirali su autobuse koji su prevozili putnike umjesto vlakova. Nažalost, nije bilo moguće angažiranje većeg broja autobusa jer su autobusni prijevoznici imali unaprijed druge ugovorene prijevoze. Putnici pojedinih vlakova nisu bili prevezeni autobusima, zbog čega su putovanje nastavili nakon otklanjanja kvara na kontaktnoj mreži”, odgovorili su iz HŽ-a.

Iz HŽ-a su još jednom uputili ispriku putnicima zbog kašnjenja, ali i eventualnog neprimjernog ponašanja osoblja.

“Unatoč tome što je vlakopratno osoblje pružalo putnicima informacije o uzroku događaja, zbog trajanja očevida i otklanjanja kvara nije bilo moguće predvidjeti vrijeme nastavka putovanja. Putnicima će HŽ Putnički prijevoz vratiti novac za karte, a kako bi ga ostvarili tu mogućnost mogu poslati e-mail na reklamacije@hzpp.hr kako bi dobili potrebne informacije oko povrata”, stoji u odgovoru HŽ-a.