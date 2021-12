Na zatvorenom dijelu sjednice Vlade RH održane 15. prosinca, u točki dnevnog reda „Kadrovska pitanja“ koja je posebno izazvala pozornost javnosti zbog prijedloga članova Nadzornog odbora Ine od kojih je jedan neuspjeli HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba, Davor Filipović, donesena je još jedna kadrovska odluka koja jasno pokazuje model kadroviranja u državnim tvrtkama, odnosno u tvrtkama u kojima država ima udjel - izabran je i treći član Uprave Janafa.

Net.hr je u još u vrijeme natječaja, odnosno, dok su trajali intervjui s kandidatima za to financijski unosno i utjecajno mjesto, objavio da je od osam kandidata najizgledniji „pobjednik“ Davor Galić, dosadašnji šef Sektora razvoja i investicija u Janafu, ujedno i zet Mate Granića, bivšeg ministra vanjskih poslova i savjetnika u Uredu predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, jednog od najbližih i najutjecajnijih suradnika Mate Granića.

Galić potvrđen kao treći član

Na zatvorenom dijelu sjednice Vlade upravo je Davora Galića potvrđen kao treći član Uprave Janafa. Uz dosadašnju dvojicu, također izabranu po političkom ključu. Predsjednik Uprave je Stjepan Adanić, dugodišnji HDZ-ovac, kandidat na listi na prošlim izborima za EU parlament, te Vladislav Veselica, poznatiji kao prijatelj Andreja Plenkovića još iz osnovne škole. Inače, natječaj je provodilo ministarstvo nadležno za Janaf, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kojeg predvodi Tomislav Ćorić, čija je supruga, kao članica udruge lobista, blisko surađivala s Matom Granićem.

Net.hr je javnosti još u vrijeme natječaja predstavio i karijerni put Davora Galića koji potvrđuje njegove skromne kompetencije u području naftnog biznisa, odnosno energetike. Naime, on je zaposlen u Janafu 2019., u vrijeme kada je tvrtku vodio Dragan Kovačević, koji je uhićen zbog korupcije u jesen 2020. godine.

Menadžer Galić je prije zapošljavanja u Janafu radio u telekomunikacijama. Po obrazovanju inženjer elektrotehnike do 2006. godine radio je u HT-u, potom u predstavništvu tvrtke Huawei do 2010., zatim u tvrtki Cisco System, a potom se okušao u vlastitom biznisu. Osnovao je 2015. godine tvrtku Depo ideja kao jedini vlasnik, no već 2018. godine tvrtka počinje bilježiti gubitke. Zanimljivo je da je tvrtka ostala aktivna i u vrijeme nakon njegova zapošljavanja u Janafu, a u izvješću za 2020. godinu također je zabilježen gubitak. Drugim riječima, novi član Uprave Janafa, s plaćom od oko 24 tisuće kuna – i dalje je gubitaš u vlastitom biznisu.