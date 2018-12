OD NOVE GODINE VEĆE PLAĆE I MIROVINE BEZ OBZIRA NA SEKTOR: Evo koliko povećanje vi možete očekivati

Iako će liječnicima plaće porasti od 500 do 1000 kuna, oni kažu kako to nije dovoljno za ostanak u Hrvatskoj

Dio radnika od nove godine dobit će veću plaću zbog porezne reforme, a više će biti mirovine i minimalac zbog čega ekonomisti smatraju da će doći do blagog porasta standarda, dok se pak sindikati žale kako je to premalo, piše Dnevnik.hr.

PREDSTAVLJENA POREZNA REFORMA: Evo što će se sve mijenjati i kako će se to odraziti na vaše živote

Povišica, ali nije dovoljno za ostanak u Hrvatskoj

Umirovljenici koji imaju mirovinu od 2700 kuna imat će oko osamdesetak kuna više. Javni sektor izborio je povišicu od 3+2 posto, međutim u dijelu školstva nezadovoljni su činjenicom što će učiteljima plaća porasti za 200 kuna.

Iako će liječnicima plaće porasti od 500 do 1000 kuna, oni kažu kako to nije dovoljno za ostanak u Hrvatskoj.

”To je samo parcijalno rješenje. Kao trajno rješenje vidimo sklapanje strukovnog kolektivnog ugovora te rješenje jednog ogromnog problema, a to je pitanje plaćanja prekovremenih sati koji se za sada ne obračunavaju kako treba”, kazao je Davor Vagić iz Hrvatske liječničke komore.

Povišica od 400 kuna

Povišicu od 250 kuna dobit će radnicima u tekstilnoj ili kožarskoj industriji, a najveći domaći pekar pretvorit će povećanje neoporezivog iznosa za radničke nagrade u povišicu od 400kuna.

Iako su plaće narasle zbog nedostatka kadra u drvenoj industriji, poslodavci najavljuju daljnji porast.

”Očekujemo daljnji rast plaća, negdje desetak posto minimalno će rasti plaće. To je interes Spin Valis grupe da zadržimo najbolje, najkvalitenije radnike”, istaknuo je Zdravko Jelčić, predsjednik uprave Spin Valisa.

KOALICIJSKI PARTNER HDZ-A NEZADOVOLJAN REFORMAMA: ‘Porezna reforma je kozmetika, a školska čak ni to’

Porezna reforma

Zbog porezne reforme doći će do povećanja bez obzira na sektor. Svi oni koji imaju plaće od 3800 do 8 i pol tisuća kuna dobit će povećanje od 20-ak do 50-ak kuna, dok će plaće od 9 i pol do 16 i pol tisuća rast će između 60-ak i stotinjak kuna. Svima onima koji imaju plaće od od 20 do 40 tisuća će rasti od tisuću do gotovo dvije tisuće kuna.

“Onaj tko ima dosta dobit će još i više, a onaj kome nedostaje neće dobiti niti dovoljno. Prosječnom kućanstvu nedostaje negdje oko jedne četvrtine potrebnih prihoda za pokriće redovitih rashoda”, objašnjava Krešimir Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Porast standarda

Ekonomisti smatraju kako će zbog niske inflacije standard ipak porasti.

”Očekujemo da bi rast prosječne neto plaće u Hrvatskoj u 2019. godini mogao dosegnuti 3 posto”, kazao je ekonomski analitičar Zvonimir Savić.

Međutim, usprkos porastu standarda i povećanju plaća i mirovina ekonomisti drže kako će i idući Božić građani dočekati siromašniji nego što su bili prije deset godina uoči ekonomske krize.