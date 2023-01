Od 1. siječnja 2023. godine podružnica Zagrebparking Zagrebačkog holdinga izvršila je konverziju cijena parkinga iz kuna u eure sukladno Zakonu o uvođenju eura, priopćeno je danas iz te tvrtke. No, građani su ostali iznenađeni jer su cijene parkinga po satu više nego prije uvođenja eura.

Za sve su krive lagane kovanice?

"Naime, radi nemogućnosti prihvata i očitanja kovanica niske mase (od 1, 2 i 5 centa) u parkirnim automatima, Ministarstvo financija poslalo je 7. studenog 2022. uputu jedinicama lokalne i područne samouprave da se sukladno članku 15. Zakona o uvođenju eura, može primjenjivati matematičko pravilo zaokruživanja na dvije decimale od kojih je druga decimala uvijek nula. Zaokruživanje se vrši na način da ako je druga decimala manja od pet, prva decimala ostaje nepromijenjena, a ako je druga decimala jednaka ili veća od pet, prva decimala povećava se za jedan", pojasnili su iz Zagrebparkinga zbog čega su cijene narasle.

Cijene u skladu s uputama ministarstva

Sva zaokruživanja, dodaju, napravljena su u skladu s ovom uputom Ministarstva financija.

Tako je primjerice od 1. siječnja cijena po satu u 1. zoni 1,60 eura, što je 12,06 kuna, dok je ranije cijena sata parkiranja iznosila 12 kuna.

Parkiranje u 2. zoni plaćat ćemo 0,70 eura (5,27 kuna), dok smo prije uvođenja eura plaćali 5 kuna.

I u trećoj zoni cijene su 0,26 kuna veće, odnosno plaćat ćemo ga 0,30 eura (2,26 kuna, a do sada je iznosilo 2 kune).

S druge strane, parkiranje po danu u 4. zoni koje se do sada plaćalo 10 kn (1,32 eura), od sada ćemo plaćati 1,30 eura, odnosno 9,79 kuna. Komercijalna tjedna parkirališna karta u 1. zoni bit će sedam lipa skuplja, odnosno koštat će 23,90 eura, a komercijalna tjedna parkirališna karta u 2. zoni pojeftinjuje te će koštati 11,90 eura (89,66 kuna, do sda 90 kuna). I komercijalna tjedna parkirališna karta u 3. zoni će biti nešto jeftinija te će koštati 4,20 eura (31,64 kuna, do sada 32 kune).

Najavili gradnju javnih garaža

Komercijalna mjesečna parkirališna karta u 4. zoni koštat će 26,50 eura (199,66 kuna, do sada 200 kuna).

Iz Zagrebparkinga poručuju da su se sukladno najavi iz studenog 2022., od 1. siječnja 2023. u užem centru grada izjednačile cijene parkiranja u garaži s cijenama vanjskog parkinga u prvoj zoni (1,60 eura po satu), dok u širem centru nove cijene parkiranja u garaži (1,10 eura po satu) i dalje ostaju povoljnije nego na vanjskom parkingu.

"Također, nakon ove promjene, cijene u garažama Zagrebačkog holdinga ostaju niže od cijena parkiranja u privatnim garažama koje su unatoč tome dobro popunjene. Što se tiče izjednačavanja cijena javnih garaža s vanjskim parkirališnim mjestima u centru grada, napominjemo da se radi o promjenama koje utječu na manje od 5% ukupnog broja parkirališnih kapaciteta u gradu Zagrebu", priopćili su iz Zagrebparkinga.

S novim sredstvima Zagrebparking će graditi nove javne garaže. Istovremeno, u 2023. godini Zagrebački holding planira predstaviti novi sustav parkinga, kazali su na kraju svog priopćenja.