OD ‘NOĆNE MORE’ DO ‘PROPUSTA’: Bivši Agrokor skoro prodao zemlju jedne Općine; ‘Uočio sam još nešto, je li i to ‘greška’?

‘Ne vjerujem da je to bio nenamjerni propust Fortenova grupe jer ih je načelnik općine Bilje već ranije informirao da se radi o posebnoj vrsti kupoprodaje s ugovornom klauzulom da se u slučaju neizvršenja investicije zemljište vraća općini Bilje’, kaže predsjednik saborskog odbora za poljoprivredu Tomislav Panenić

S internetskih stranica Fortenova Grupe uklonjen je oglas o prodaji 11 hektara zemljišta u poslovnoj zoni u općini Bilje u Baranji. O tom zemljištu smo pisali u tekstu u kojem je načelnik Općine Bilje Željko Cickaj ustvrdio da je prodaja spornog zemljišta nelegalna jer je Općina u zemljišnim knjigama ubilježila zabranu raspolaganja zemljištem.

“Navedena nekretnina je nenamjernim propustom stavljena na popis nekretnina iz netemeljnog poslovanja te je odmah, nakon što je to uočeno, u četvrtak, 18. srpnja u jutarnjim satima ona i uklonjena s liste nekretnina za prodaju na web stranici: http://nekretnine.fortenovagrupa.hr/hr/naslovnica/“, poručili su jutros iz Fortenove.

Načelnik općine ostao zapanjen kad je vidio oglas

Prošloga utorka Fortenova grupa kao sljednica Agrokora objavila je prodaju 117 nekretnina, zemljišta i zgrada, iz “netemeljnog poslovanja”. Naglašeno je da su sve nekretnine “u potpunosti spremne za prodaju i zadovoljavaju sve zakonske propise potrebne za kupoprodaju nekretnina”. No, načelnik općine Bilje kazao je za Net.hr da je ostao zapanjen vidjevši na popisu zemljišta za prodaju i ono u njegovoj općini, 11 hektara u vlasništvu Općine.

“Sada se nalazimo u situaciji u kojoj su novi vlasnici Agrokora, putem banke iz Hong Konga, već upisali hipoteku od milijardu i 60 milijuna eura i na to zemljište, a sada ga i prodaju. Ono što smo govorili, da se putem lex Agrokora otvorio prostor novim vlasnicima Agrokora da rade što žele, mimo hrvatskih zakona, postaje stvarnost.“, kazao je Cickaj za Net.hr u tekstu koji smo objavili u subotu.

Riječ je o zemljištu u sjevernom dijelu naselja Bilje, unutar poslovne zone Bilje-sjever. U uklonjenom oglasu Fortenova grupe stajalo je da je zemljište “trapezastog oblika”, površine 107.421 četvornih metara, te da je pogodno za “investicijsku izgradnju”. To je zemljište svojedobno bilo prodano Belju za oko 3,5 milijuna kuna uz obvezu da se ondje izgrade mljekara, klaonica te još neki gospodarski objekti. Kupoprodajni ugovor bio je i predmetom istrage USKOK-a , ali su 2015. godine odbačene sve sumnje te je utvrđeno da je cijeli postupak proveden zakonito. Godine 2018. tada novi načelnik općine, nezavisni Željko Cickaj pokrenuo je proceduru raskida ugovora s Beljem i u zemljišne knjige je upisana zabrana raspolaganja zemljištem pa otud čuđenje što se zemljište sada pojavilo u oglasu.

Početna kupoprodajna cijena 2,22 milijuna kuna

“Valja naglasiti da je općina Bilje samo posjednik tog zemljišta. To je bilo državno zemljište koje je darovano Bilju da bi se stavilo u funkciju unutar gospodarske zone. Prije godinu dana mi smo dobili i upit Ministarstva državne imovine za svo to zemljište, je li stavljeno u funkciju. Dakle, Bilje odgovara za to zemljište. Ako nije stavljeno u funkciju, mi ga moramo vratiti državi. A tvrtka koja ga je povoljno kupila uz uvjet da bi gradila gospodarske objekte, taj uvjet nije ispoštovala. No, sada ga prodaje kao da tih uvjeta i obaveza nije niti bilo. Kao da nema naših zabilježbi u zemljišnim knjigama. Odvija se zastrašujuće kršenje zakona i pitam se što je sljedeće, i hoće li itko reagirati”, kazao je načelnik Cickaj ranije za naš portal.

Prije nego što je Fortneova grupa uklonila oglas o prodaji zemljišta u Bilju, kopirali smo tekst istoga.

“Teren zemljišta je ravan, neograđen, trenutno se koristi u poljoprivredne svrhe i u cijelosti je obrađen te se sa svojom zapadnom stranom naslanja na prilaznu jednotračnu asfaltiranu prometnicu. (…) U zoni proizvodno-poslovna namjena (I1) moguće je graditi građevine osnovne namjene (sadržaje) kao što su: proizvodne, poslovne, skladišne, ugostiteljsko-turističke (osim izletišta i kampa), poljoprivredne (osim građevina za uzgoj životinja). Česticom prolaze magistralni plinovod i nadzemni dalekovod 110 kV koji ograničavaju mogućnost izgradnje”, stajalo je u oglasu koji je u međuvremenu uklonjen.

Također je stajalo da nad zemljištem postoji hipoteka, a početna kupoprodajna cijena bila je 2.227.500 kuna.

FORTENOVA GRUPA: Roll-up će se refinancirati 4-godišnjom obveznicom u iznosu do 1,2 milijarde eura

‘Kako to da postoje i nekretnine bez hipoteke?’

Predsjednik saborskog Odbora za poljoprivredu i član Odbora za gospodarstvo, bivši ministar poljoprivrede i nezavisni zastupnik Tomislav Panenić kazao nam je danas kako je u petak, kada je premijer Andrej Plenković na sjednici Odbora za poljoprivredu predstavljao novu ministricu poljoprivrede Mariju Vučković, i njega i nju upozorio na slučaj sa zemljištem u Bilju.

“Čini se da su reagirali, jer odmah se nešto dogodilo, oglas je uklonjen. Ne vjerujem da je to bio nenamjerni propust Fortenova grupe jer ih je načelnik općine Bilje već ranije informirao da se radi o posebnoj vrsti kupoprodaje koja je imala ugovornu klauzulu da se u slučaju neizvršenja investicije zemljište vraća općini Bilje. A ako općina Bilje ne izvrši poslovnu namjenu zemljišta, onda je to povrat državne imovine. Dakle, oni su o tome bili ranije upoznati. Osim toga, upisali su hipoteku na to zemljište, a zatim ga oglasili za prodaju… Nekako je puno tih nenamjernih propusta”, kazao je Panenić za Net.hr.

On smatra da oko zemljišta u Bilju ne postoji nečiji poseban interes niti da je to jedino zemljište s kojim se dogodilo nešto takvo, ali da se našlo pod povećalom javnosti jer je u priči Agrokor, odnosno Fortenova grupa. Također kaže da je pogledao i ostale oglase za prodaju nekretnina Fortenove grupe.

“Uglavnom je riječ o manjim zemljištima manje vrijednosti, nisam vidio nekih na prvi pogled atraktivnih nekretnina. No, primijetio sam nešto drugo. Ima nekoliko nekretnina koje nisu opterećene hipotekom, pa se pitam kako je do toga došlo ako je Agrokor bio hipotekarno pokriven za onaj roll-up kredit. Kako to da postoje nekretnine koje nisu pod hipotekom? Ili se to “nenamjerno” propustilo ili je namjerno izostavljeno”, kaže Panenić.