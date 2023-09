U subotu će vrijeme biti pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na moru ujutro ponegdje burin, popodne umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni, prognoza je DHMZ-a.

Najviša temperatura bit će od 27 do 30 stupnjeva.

"U subotu će naši krajevi biti pod utjecajem polja visokog tlaka zraka koje će podržavati stabilno vrijeme, a nestabilan zrak bit će sjevernije od naših krajeva. Stoga danas u Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Ujutro mjestimice kratkotrajna magla, osobito uz Savu i Dravu. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Jutro razmjerno svježe uz temperaturu zraka od 12 do 15 stupnjeva, a najviša dnevna između 27 i 29 stupnjeva.

Podjednaka temperatura bit će i u središnjim krajevima, gdje će nakon mjestimične jutarnje magle prevladavati sunčano. Vjetar većinom slab južni i jugozapadni.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano. U gorskim krajevima ujutro mjestimice magla, a tijekom dana ponegdje umjerena i povećana naoblaka. Puhat će većinom slab zapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 12 stupnjeva, na moru između 16 i 19 stupnjeva. Najviša dnevna od 25 do 27 stupnjeva, uz obalu između 27 i 29 stupnjeva.

U Dalmaciji većinom sunčano, mjestimice s malom do umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab, prema otvorenom moru i umjeren zapadni i sjeverozapadni, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura od 13 do 15 stupnjeva, uz obalu između 20 i 22 stupnjeva", prognozira mr. sc. Dragoslav Dragojlović za HRT.

Za nedjelju izdano upozorenje za potencijalno opasno vrijeme

U nedjelju će biti većinom sunčano, popodne s umjerenom naoblakom, u središnjim i istočnim predjelima i ponekim pljuskom, moguće praćenim grmljavinom. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar prijepodne slab, popodne umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni.

Na moru većinom umjeren sjeverozapadnjak, prema večeri na sjevernom Jadranu u jačanju i okretanju na buru.

Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 23 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 27 do 31 stupnjeva.

Za nedjelju je izdano i upozorenje zbog potencijalno opasnog vremena. Grmljavinsko nevrijeme najavljeno je za područje zagrebačke i osječke regije, dok je u ostalim područjima za koje je izdano upozorenje opasnost od jakog vjetra.

Idućih dana djelomice sunčano i vrlo toplo, uz moguće pljuskove

Danju će biti vrlo toplo i vruće uz temperaturu od 28 do 30 stupnjeva. Podjednaka temperatura bit će i na južnom dijelu, gdje će biti obilje sunca. Ujutro uz obalu slaba bura, a zatim tijekom dana zapadnjak i sjeverozapadnjak.

Idućih dana na kopnu djelomice sunčano i vrlo toplo. U nedjelju uz umjeren razvoj oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, osobito u središnjim krajevima te u gorju. U ponedjeljak će zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a malo će i osvježiti. U utorak vjetar će oslabjeti, a temperatura malo porasti.

Na moru idućih dana pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. U nedjelju vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a u ponedjeljak i utorak puhat će jaka, mjestimice i olujna bura.

Češća pojava pijavica i slučajevi 'pridruženih tornada'

Superćelijske ljetne oluje koje su poharale Hrvatsku, ali i Srbiju, odnijele su više ljudskih života i napravile ogromu materijalnu štetu.

Nažalost, meteorolozi i klimatolozi ne isključuju druge katastrofalne scenarije.

Tako je srpski klimatolog Goran Pejanović, pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), za Blic izjavio da zbog izrazitog spuštanja zraka u niže slojeve te njegovoj raspršivanja na samoj površini zemlje dolazi do pojave vjetrova olujne i orkanske snage te brzine od 25 metara u sekundi.

Govoreći o opasnosti od pojave tornada, Pejanović je izjavio:

"Kada govorimo o klimi u budućnosti, ona će se i dalje zagrijavati, jer ne uspijevamo napraviti globalni sustav smanjenja stakleničkih plinova, tako da će doći do daljnjeg povećanja temperature i daljnjeg povećanja vodene pare u zraku. Međutim, kako se sjeverni krajevi više zagrijavaju od južnih, zbog klimatskih promjena ne možemo reći da ćemo imati povećani broj superćelijskih nepogoda, mezociklona koje često prate i tornada u prizemlju. Dakle, ne bi trebalo biti povećanja ovakvih nepogoda, ali ćemo zbog povećanja sadržaja vodene pare imati povećanu konvektivnu energiju, i kada se i dogode rijetki slučajevi superćelijskih oluja, možemo imati i veće brzine, odnosno, pridružene tornade."

Napominje da se na našim područjima češće bilježe pijavice iznad mora ili kopna, u zonama od nekoliko (desetaka) metara, dok veliki pravi tornado 'zauzima' i po nekoliko stotina metara ili čak nekoliko kilometara.

"Od Slovenije preko Hrvatske, posebno Slavonije, zatim Vojvodina, sjeverna Srbija, pa dalje na istok. Upravo zbog toga što imamo dovoljno vodene pare, pogledajte u Beogradu se u posljednjih 30 godina količina vodene pare u zraku povećava sa 12 grama po kubičnom metru na 15, i to će biti sve izraženije kako nam se klima mijenja", kaže Pejanović.

Razorni tornado u Europi i Srbiji? 'Pitanje je vremena...'

Dodaje da je atmosfera danas u prosjeku toplija za jedan stupanj što znači da imamo sedam posto više vodene pare u zraku nego ranije.

"Zbog toga olujna nevremena mogu biti razornija. Mogu prvo proizvesti veću količinu kiše, a mogu i druge efekte koji su vezani za olujno nevrijeme, a to su veće količine grada, intenzivniji frontalni sustavi na rubu oluja koji imaju jake vjetrove, tako da i udari vjetra mogu biti jači", izjavio je klimatolog Vladimir Đurđević.

To može dovesti i do pojave razornih tornada u Europi, ali i na području Srbije.

"Razorni tornado nije nešto što treba isključiti kao mogući događaj na našem području, pitanje je manje-više vremena, ako se dogodilo u Češkoj, dogodit će se i kod nas, a kad će se dogoditi, to ne možemo znati. Može se dogoditi u iduće tri godine, a može se dogoditi tek za 20 godina, ali u nekom trenutku i mi ćemo biti "izvučeni iz šešira" u smislu da na našem području možemo očekivati takvo razorno nevrijeme", kaže Đurđević.