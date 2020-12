OD DANAS KREĆE KAŽNJAVANJE GRAĐANA, INSPEKTORI KRENULI PO ULICAMA: Stigla još jedna važna informacija o cjepivu

Na liječenju je 2427 ljudi, a 262 pacijenata je na respiratoru, 29 više nego dan ranije. U samoizolaciji 59.417 osoba

Jučer su u Hrvatskoj zabilježena 3955 nova slučaja zaraze koronavirusom

Broj aktivnih slučajeva jučer je u Hrvatskoj bio 24.190

Hospitlizirana su 2427 pacijenata, od toga su na respiratoru 262 pacijenta

Prema stopi zaraženih, od čitave EU gori samo Luksemburg

Pfizer je najavio da će prva runda koja dođe u Hrvatsku sadržavati 125.000 doza

Ukupno je Hrvatska naručila 5 milijuna i 600 tisuća doza od raznih proizvođača

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA

Od danas možete biti kažnjeni za kršenje mjera

8:58 S današnjim danom krenulo je kažnjavanje, budući da je Sabor je izmijenio Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Za prekršaj fizičke osobe propisuje se novčana kazna u iznosu od 500 kuna u slučaju nepridržavanja propisanih mjera, odnosno obveze pravilnog nošenja maske za lice ili medicinske maske.

Za vlasnika, odnosno posjednika privatnog posjeda, propisuje se novčana kazna u iznosu od 5000 do 10.000 kuna ako organizira ili dopusti održavanje privatnog okupljanja protivno odredbama Zakona.

Novčana kazna za pravne osobe u iznosu od 10 tisuća do 40 tisuća kuna propisana je u u slučaju nepridržavanja mjera propisanih Zakonom, odnosno ako ne poštuje zabranu ili ograničenje održavanja javnih događanja i okupljanja te ako ne poštuje zabranu ili ograničenje održavanja privatnih okupljanja.

Za prekršaje odgovorne osobe u pravnoj osobi, kao i fizičke osobe obrtnike te fizičke osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost, propisuje se novčana kazna u iznosu od 5000 do 10.000 kuna.

U SAD-u rekordni broj zaraženih, hospitaliziranih i umrlih

8:23 Najnoviji broj novozaraženih, hospitaliziranih i umrlih u SAD-u srušio je sve dosadašnje rekorde i zdravstveni stručnjaci upozoravaju da bi se epidemija u toj zemlji mogla i pogoršati.

Prema podacima sveučilišta Johns Hopkins u zemlji je u prethodna 24 sata potvrđeno rekordnih 217.664 novozaraženih osoba, a umrlo je 2879.

Hospitalizirano je rekordnih 100.667 ljudi sa simptomima bolesti covid-19.

Program Covid Tracking Project pokazuje da je ovaj tjedan zabilježen niz dnevnih rekorda zbog širenja epidemije.

Stručnjaci procjenjuju da će obiteljska okupljanja za nedavni američki Dan zahvalnosti, te predstojeća blagdanska okupljanja dodatno ‘hraniti’ epidemiju.

Zbog naglog širenja epidemije, vlasti u Kaliforniji uvele su nove mjere ograničenja i zatvaranja praćena upozorenjima da bi država mogla za nekoliko tjedana popuniti sve bolničke kapacitete u jedinicama intenzivne njege.

U petak je nekoliko gradova i okruga na sjeveru Kalifornije, među kojima i San Francisco, najavilo potpuno zatvaranje uz dvodnevnu zabranu izlaska iz domova.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom u četvrtak je upozorio da je ta američka savezna država od 40 milijuna stanovnika na putu da polovicom prosinca uvede potpuno zatvaranje.

I Los Angeles uveo je neke mjere zabrane napuštanja domova.

“Mračna covid zima, od koje smo strahovali, stigla je”, kazao je Chris Farnitano iz zdravstvenog odjela okruga Contra pokraj San Francisca.

Mjere zatvaranja uvedene na sjeveru Kalifornije ostavit će otvorene tek prodavaonice nužnih potrepština uz ograničeni broj kupaca.

Američki stručnjak za zarazne bolesti Anthony Fauci u petak je upozorio da će se tek u idućih tjedan ili dva vidjeti učinak obiteljskih okupljanja za protekli Dan zahvalnosti.

Pobjednik američkih predsjedničkih izbora Joe Biden u četvrtak je kazao kako će pozvati Amerikance na masovno nošenje maski kad stupi na dužnost u siječnju.

U SAD-u, državi od oko 330 milijuna stanovnika, od bolesti covid-19 oboljelo je gotovo 14,4 milijuna ljudi, a umrlo oko 279.000 ljudi.

Biden kritizirao Trumpov plan distribucije cjepiva

8:00 Novoizabrani američki predsjednik Joe Biden u petak je izjavio da je njegov tranzicijski tim dobio od Trumpove administracije informacije o distribuciji cjepiva protiv koronavirusa, ali da nedostaje detaljan plan kako to učiniti, objavio je CNN.

“Nismo vidjeli detaljan plan, kako ćemo cjepivo izvaditi iz spremnika, ubrizgati ga u špricu i potom u ruku pacijenta. To će biti vrlo zahtjevno i skupo. Čeka nas još puno posla”, kazao je Biden.

Također, Biden je kazao da cijepljenje protiv koronavirusa neće biti obavezno, te je izrazio nadu da će građani s vremenom razviti povjerenje u cjepiva za covid-19.

Velika Britanija je ovog tjedna postala prva zemlja koja je odobrila cjepivo protiv koronavirusa, a riječ je o cjepivu proizvođača Pfizer/BioNTech. Pfizerovo cjepivo daje se u dvije doze, a mora se čuvati na minus 80°C. Britanski ministar gospodarstva Alok Sharma u petak je rekao da je uvjeren kako će prvih 800 tisuća doza stići idući tjedan.

Američki regulatori trebali bi odobriti Pfizerovo cjepivo do kraja prosinca. Prema podacima sveučilišta Johns Hopkins više od 14 milijuna Amerikanaca je bilo zaraženo koronavirusom, a umrlo je preko 276.000 ljudi.

JUČER

Evo kako će se pratiti nuspojave cjepiva u Hrvatskoj

Jednom kada cjepivo protiv koronavirusa i bude odobreno u Hrvatskoj, već naručenih pet milijuna doza će u promet pustiti Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Naime, to tijelo daje dozvole i odobrava korištenje lijekova, a Jelena Krajačić Bucić je pojasnila kako će pratiti potencijalne nuspojave cjepiva.

“Nuspojave će se pratiti na uobičajen način kao i za sva druga cjepiva. No, s obzirom da je to prvo cjepivo protiv takve bolesti, ono će se pojačano pratiti, ne samo u Hrvatskoj, već po cijeloj EU. Zbog toga se još uvijek razrađuje plan praćenja nuspojava kod svih cjepljenika. Ljudi će se javljati za nuspojave kao i do sada, svojim liječnicima, oni će pak prijavljivati HZJZ-u i Agenciji koji zajednički objavljuju rezultate. No, svaki cjepljenik će se moći prijaviti Agenciji, putem aplikacije. Prijavit će bilo koju nuspojavu koju primijete”, rekla je. OPŠIRNIJE

Inspektori će sutra provjeravati pridržavanje mjera na tržnicama

Mladen Vinković iz Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite najavio je u petak kako je u sutrašnjem planu inspektora preventivni obilazak tržnica u više hrvatskih gradova kako bi provjerili poštuju li se propisane epidemiološke mjere. “Sutra je u planu obilazak tržnica i to ne samo u Zagrebu, već i u Osijeku, Rijeci i Splitu. Taj nadzor će vršiti oko 80 pripadnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite”, rekao je Vinković u intervjuu za Dnevnik Nove TV.

Radit će preventivno zajedno s tržnicama kako bi pokušali organizirati da manji broj ljudi u isto vrijeme boravi na prostoru tržnice, a probat će naći zajedničko rješenje. “Cilj nam je da dogovorimo da bude jedan ulaz, jedan izlaz kako bi se mogao pratiti broj ljudi i kako bi to organizirali sa službama koje rade na tržnici, da to postane praksa”, dodao je.

Sutra na snagu stupaju izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojima se uvode novčane kazne za nepoštivanje propisanih epidemioloških mjera, ali Vinković ističe da naglasak nije na kažnjavanju, pa čak i ako naiđu na nekoga bez maske. “Naše je da preventivno upozorimo, da pomognemo. Tko nema masku, dat ćemo mu mi masku ako je zaboravio. Naravno da nećemo kažnjavati, ali ako će baš trebati postupati, onda ćemo to raditi uz pomoć policije”, pojasnio je, dodavši da je jedino policija ovlaštena tražiti osobnu iskaznicu od građana.

Ako prilikom nadzora neće moći naći zajednički jezik s nekime, tada će napisati službenu zabilješku koja se prosljeđuje inspekciji u Civilnu zaštitu koja će kasnije postupiti po službenoj dužnosti. Hoće li napraviti izvid ili će postupati na njihove zabilješke, ovisi o samom inspektoru. Što se tiče shopping centara, Vinković je rekao da su ih već prošli jako puno i da u principu nije bilo većih primjedbi. “Zadovoljni smo. Mislim da smo pomogli i samim shopping centrima i dućanima da ne bi došlo do širenja zaraze”, ocijenio je.