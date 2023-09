Sve se može kad se hoće - a to je dokazala i Ivana Pavić, gazdarica OPG-a Pavichland koje radi punom parom u selu Gornje Primišlje u okolici Slunja. Kako piše HRT, Ivana nije ušla u poljoprivredu jer je preuzela obiteljsko imanje, kako to inače biva. Magistrica je ekonomije "koja se nikada nije susretala s pilama, malčerima i sličnim", već je "s posla poreznog savjetnika i voditelja EU fondova došla na ovaj teren i to sve sama privodim svrsi", kaže Ivana.

Plan joj je zasaditi trajne nasade i imati ekološku proizvodnju suhih proizvoda - oraha, trešnje i duda. A voli i konje.

"Tu se nalazi prekrasna Korana, prekrasna Mrežnica, nerazvijeni kraj, a ja sam maher u EU fondovima. Tako da unazad godinu dana sam povukla 6 milijuna kuna baš u ove nerazvijene krajeve, sada iza mene selo uživa u novoj mehanizaciji, zasađuju nove trajne nasade, povećavaju svoje površine, posljedično će se povećati poljoprivredna proizvodnja", otkrila je Ivana Pavić.

Ove jeseni marljiva OPG-ovka trebala bi diplomirati održivu i ekološku poljoprivredu, izvanredni studij u Križevcima pa je na samom ulasku u Slunj kupila i uređuje ured za konzultaciju.

"Taj ured se priprema u Slunju, ima i veliku dvoranu za predavanja, počeo je veliki interes", otkrila je Ivana, a na jesen se, dodala je, čeka otvorenje.