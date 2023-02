Uhićeni načelnik općine Murter-Kornati, Toni Turčinov, kojeg USKOK tereti za počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, nije sam trošio općinski novac na putovanja i bakanalije, nego je sa sobom često vodio i kolege, prijatelje i članove obitelji.

Već je dobro znano njegovo čašćenje u Klagenfurtu u Austriji, gdje je u jednom tamošnjem bordelu u jednoj večeri triput 'ispeglao' općinsku karticu potrošivši ukupno 1560 eura. Poslie je tvrdio da je to učinio omaškom, svatri puta, bivajući navodno vjeren da koristi privatnu, a ne službenu, općinsku karticu.

Obiteljski čovjek - trošio općinski novac na obitelj

Jutarnji list piše da je Turčinov, kao načelnik, raspolagao bussines karticama American Expressa i Mastercarda te ENC uređajem i Ininom poslovnom karticom izdanima na ime općine. Na većinu ostvarenih putovanja u inkriminiranom razdoblju nisu bili izdani putni nalozi, niti su isti bili opravdani poslovnom dokumentacijom, pa se svrha putovanja ne može utvrditi. Primjerice, u prvom tjednu siječnja 2018. počastio se putovanjem u Srbiju. Ondje je otputovao službenim vozilom plativši goriva i cestarine oko 1400 kuna. Potom je sredinom ožujka iste godine otišao do Sesveta, odakle mu je supruga rodom. Bio je to vikend pa se nije moglo reći da je u pitanju poslovno putovanje. Ujedno je u trgovinama kupovao odjevne predmete na račun Općine.

Na račun Općine otputovao je 29. travnja 2018. na Pelješac i Korčulu, gdje je dočekao Praznik rada. Prilikom prelaska granice u Neumu u službenom vozilu registrirana je bila i njegova supruga, ali i troje djece. Općinskom karticom je na kraju platio za pet osoba i vozilo karte za trajekt na relaciji Trpanj - Ploče. Smještaj od 116 eura preko Bookinga, hrana u restoranu u Korčuli od 580 kuna te 176 kuna cestarine i goriva također je platio peglajući službenu karticu.

U Norveškoj na aerodromu ekspresno 'spržio' 3000 kuna

Trodnevno putovanje u Zagreb u svibnju 2018. godine za istražitelje, također, nije bilo poslovno jer, osim što ne postoji dokumentacija, tih neradnih dana je šopingirao, a jednom je prilikom službenom karticom i platio gorivo za vozilo svoje supruge. Za istražitelje je Turčinov zgriješio i kad je u kolovozu 2018. bio u Norveškoj. Tamo se na aerodromu, po povratku u Hrvatsku potrošio na suvenire, poklone i hranu više od 3000 kuna, piše Jutarnji list.

Općinskim novcem platio je i odlazak u toplice u Topusko od 14. do 17. prosinca 2018. gdje se održavao skup njegove Hrvatske demokršćanske stranke. Na tom je putovanju potrošio oko 3000 kuna za cestarine, gorivo, hranu, piće i smještaj. Iz istog političkog razloga borravio je od 10. do 12. siječnja 2020. u hotelu Well u Tuheljskim toplicama.

Istražitelji su također uočili i odlazak u posjet supruginoj obitelji u Sesvete u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, od 23. prosinca do 6. siječnja 2019. godine. To je naveo kao , također je bio trn u oku kriminalistima. U tom periodu je službeni put u Zagreb pa si još u džep spremio 738 kuna za dnevnice.

Ljubitelj toplica, zabavnih parkova, parfema...

Putovao je i u Osijek, a obitelj je 2020. godine častio općinskim novcem vodeći ih i u Tuheljske toplice i Sveti Martin na Muri. Lani je, pak, otišao do Čateških toplica. Putovao je i u talijanski zabavni park Gardaland, u Karlovac, Crnu Goru…

Osim općinskog vozila, za putovanja u inozemstvo koristio je i onaj u vlasništvu Malonogometnog kluba Murter, s kojim je Općina imala sklopljen ugovor. Za kupljene parfeme tvrdio je da su bili pokloni za zaposlenice nadležnih institucija prilikom službenih posjeta, ali iz računa je vidljivo da su to bili kozmetički proizvodi za muškarce.