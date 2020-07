OD LISTOPADA POČINJE NOVA PROMJENA TV SIGNALA: Evo tko sve treba nove prijemnike i kako se kreću cijene

Prijemnici se mogu kupiti za oko 150 kuna, no mnogima neće ni trebati

Od kraja listopada počinje prelazak televizijskog signala na onaj visoke rezolucije, a do 12 studenog, novim signalom bit će pokrivena cijela Hrvatska. Prva će se prebaciti Slavonija i Baranja, a zadnja na redu je dubrovačka regija.

„U Hrvatskoj je u tijeku prelazak s DVB-T sustava sa standardom kodiranja MPEG-2 na napredniji DVB-T2 sustav odašiljanja, uz napredniji standard kodiranja H.265/HEVC. Oni koji televiziju gledaju preko antene sad, pa do gašenja DVB-T signala, mogu pratiti televizijske programe na oba, DVB-T i DVB-T2“, pojasnili su iz tvrtke Odašiljači i veze, na čijim stranicama možete vidjeti i kada je vaša digitalna regija na redu.

Za prijam televizijskim programa u DVB-T2 sustavu potrebno je imati samostojeći prijamnik ili televizor s DVB-T2 biračem kanala i HEVC / H.265 video dekoderom, no to se odnosi samo na one koji gledaju televizor preko antene. Onima koji primaju signal preko satelita, kabela ili interneta ne mijenja se baš ništa.

Oni koji pak imaju stariji televizor „mogu kupiti samostojeći zemaljski prijamnik, takozvani Set Top Box, i spojiti ga na svoj stari televizor, ili kupiti novi televizor s DVB-T2 biračem kanala i HEVC dekoderom – rekli su u Odašiljačima i preporučili uređaje s logom “OIV certificirano““, poručili su iz OiV za 24sata koji je proučio cijene prijemnika i dekodera.

Svi televizori nakon 2017. imaju ugrađen dekoder

U Emmezeti ističu da svi televizori koje prodaju imaju HEVC i da će oni koji imaju televizor proizveden prije 2017. trebati novi prijemnik koji podržava novi digitalni standard. I u Pevexu od 2017. svi televizori koje prodaju imaju taj novi sustav. Novi televizor dijagonale ekrana oko 80 centimetara može se kupiti već za 800 kuna. No jeftinije je stari prilagoditi.

U Emmezeti DVB-T2 prijemnik stoji između 159,99 i 229,99 kuna, a kažu da cijene ovise o kvaliteti, ali i o priključcima koje ima te drugim značajkama. To su dodatno objasnili i u Pevexu i Ronisu.

– Prijamnici za DVB-T2 mogu biti u kombinaciji sa satelitskim tunerom pa ne treba imati dva uređaja i takav je skuplji. Inače su cijene DVB-T2 prijamnika do 300 kuna – rekli su Pevex

U Ronisu su dodali što još utječe na cijenu.

“Razlike u cijeni ovise i o maksimalnoj rezoluciji koju uređaj može reproducirati jer svi podržavaju HD, ali uređaji s 4K reprodukcijom su nešto skuplji. Ako prijamnik ima ugrađen i Android sustav, to ga čini skupljim jer time dobiva veliku širinu korištenja”, objasnio je Dario Horvat Novak iz tvrtke Ronis.

Dodao je i da DVB-T2 prijamnik nema utjecaj na rad televizora, odnosno ne usporava ga jer televizor na prijamnik gleda samo kao na izvor slike, zvuka i drugih digitalnih informacija. Međutim, ako je brzina rada prijemnika sporija nego brzina rada televizora, naizgled se usporio rad televizora, odnosno korisničko iskustvo se promijenilo tako da je korištenje televizora sporije.

“Tko je do sada koristio prijamnik ugrađen u televizor dobit će dodatan daljinski upravljač, pa to za nekog može biti poteškoća u korištenju ” rekao je Horvat Novak iz Ronisa, gdje DVB-T2 prijamnici stoje između 159 i 949 kuna.

U HG Shopu DVB-T2 prijamnici stoje od 189 do 268 kuna, a u Chipoteci su od 299 do 449 kuna. U Elipsovoj internetskoj trgovini najjeftiniji DVB-T2 prijamnik je 199 kuna, a najskuplji 399. U Linksu je akcija pa se DVB-T2 prijamnik može kupiti za 129 kuna (koji je bio na akciji, dok mu je redovna cijena 149), a najskuplji košta 429 kuna.