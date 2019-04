OD LIPNJA NOVA PROMETNA REGULACIJA U SPLITU: Novi red vožnje autobusa, potpuno jednosmjeran promet kroz Gradsku luku…

Radovi će stajati oko pola milijuna kuna, a u gradu uvjeravaju da će smanjiti gužve

Nova prometna regulacija kroz splitsku Gradsku luku stupit će na snagu početkom lipnja ove godine, a radovi na uspostavi nove regulacije počet će odmah nakon blagdana Svetog Dujma, koji se kao Dan grada Splita slavi 7. svibnja, rečeno je u utorak u splitskoj Gradskoj upravi.

Radovi će koštati oko pola milijuna kuna. “Cilj ove nove prometne regulacije je da se smanje prometne gužve u Splitu i poboljša prometna protočnost posebice tijekom ljeta u turističkoj sezoni,” rekao je na konferenciji za novinare zamjenik splitskog gradonačelnika Nino Vela.

Plan nove prometne regulacije u splitskoj trajektnoj luci izradili su stručnjaci tvrtke “Trivium” u suradnji s Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.

“Ova nova prometna regulacija je privremeno rješenje ali mi vjerujemo kako je ono kvalitetno i moglo bi postati trajno rješenje za promet kroz splitsku Gradsku luku,” rekao je Miroslav Jakovčević iz tvrtke “Trivum”.

Potpuno jednosmjeran promet,

Novosti koje donosi nova prometna regulacija su potpuno jednosmjeran promet pristupnim ulicama Gradskoj luci i izlaznim ulicama iz Gradske luke, što do sada nije bio slučaj, dodao je. To znači – potpuno jednosmjerna Zvonimirova ulica, potpuno jednosmjeran promet kroz Gradsku luku, bez mogućeg povratka u Zagrebačku ulicu iz pravca Luke, okretanje smjera kroz Petrovu ulicu za stanare te ulice i Toća, jednosmjeran promet Katalinićevim prilazom kroz dva prometna traka (bez sadašnjeg parkiranja) te dalje jednim trakom preko Jadranske i Biankinijeve ulice.

“Skretanje iz Biankinijeve bit će moguće i lijevo prema Zvonimirovoj i Petrovoj ulici i desno prema Poljičkoj. Jedan od dva prometna traka južno od Koteksovog nebodera ustupa se za nova parkirna mjesta,” rekao je Jakovčević.

Novi vozni red

Kako je istaknuto na konferenciji za novinare, na kojoj je prezentiran i video snimka nove prometne regulacije kroz splitsku Gradsku luku, “Prometovi” autobusi novim će voznim redom prilagođenim ovoj novoj prometnoj regulaciji, svoje dnevne polaske iz Gradske luke povećati s dosadašnjih 160 na 509 polazaka. To predviđa prijevoz oko 40 do 45 tisuća putnika dnevno, što je puno više nego dosadašnjih 13 do 15 tisuća dnevno, rečeno je na konferenciji za novinare.