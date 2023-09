Novi paket Vladinih mjera stiže, a službeno je odlučeno i da nas od petka čekaju niže cijene u trgovinama. Pojeftinit će sirevi, tjestenina, kozmetika, ali i vino. Više od 190 namirnica od 365 iz aplikacije Kretanje cijena koštati kao 31. 12. ili biti jeftinije, javlja Danas.hr, a građanima je najvažnije da im ono najosnovnije bude jeftinije.

"Brašno, mlijeko šećer, ulje. Nešto što svakodnevno koristimo i čemu ovisimo", kaže Pamela iz Osijeka, a njezina mještanka Branka dodaje: "Hrana kao prvo, jer otišlo je sve gore. To je smo varka da nije, otišlo je sve".

Krešimiru je bitno da pojeftine "prehrambeni proizvodi, kruh, mlijeko, meso, osnovno što je najpotrebnije".

Lidl je već počeo snižavati, a Konzum kreće u petak

Čak deset predstavnika najvećih hrvatskih lanaca, u Banskim dvorima, sastalo se s premijerom i ministrima kako bi dogovorili smanjenje cijena. Lidl je, tako, objavio da su sa sniženjima počeli još 4. rujna, a Konzum svoja priprema za petak.

"Mi ćemo odraditi sve što je u našem interesu da pomognemo u smanjenju inflacije u Hrvatskoj. Mi ćemo već od ovog petka krenuti s određenim akcijama na 360 proizvoda, plus 1000 na kojima ćemo ići s manjim cijenama. Cilj je i nama kao kompaniji koja je velika koja ovisi o makroekonomskim zbivanjima da inflacija bude manja", poručio je Fabris Peruško, glavni izvršni direktor Fortenova grupe.

Cilj je da košarica u aplikaciji Kretanje cijena dođe na iznos iz 31.12. 2022. prije uvođenja eura.

"Zaključak svih je bio da njima ulazni faktori, odnosno cijene dobavljača su porasle pa su oni to pretočili u samu cijenu na krajnjeg potrošača. Međutim, uvid u dobit u prošloj godini imaju mogućnost da velik dio proizvoda snize i to je bio današnji dogovor", kazao je ministar Marin Piletić.

'To je mazanje očiju pred izbore'

"Ono što vidimo zadnje vrijeme da se osim energenata koji su se stabilizirali i cijene žitarica se stabiliziraju. Cijena hrane i na globalnim tržištima pada tako da se i cijene kod nas konačno ispuhuju", objasnila je Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca, od kuda trgovcima odjednom prostor za tako brz dogovor o padu cijena.

Građane zanima kako će snižavanje cijena izgledati, a Slavica Velčić iz Rijeke smatra kako je ovo "mazanje očiju pred izbore, ništa drugo. Bilo bi realno da su reagirali kad su se cijene dizale i da se to nije dogodilo".

Njezina sugrađanka Nataša kazala je da želi vjerovati "da će to tako biti jer bi nam sigurno to značilo za kućni budžet", a Jovan Pađen je dodao da "plaće jesu kakve jesu, ne mogu reći da nisu rasle, ali ne mogu pratiti cijene". Dio cijena, naime, najavit će se sutra, a građani će ih moći primijetiti tek u petak.

POGLEDAJTE VIDEO: Koliko ćemo uštedjeti nakon pojeftinjenja proizvoda? 'Mjesečno i do 10 eura, za one koji nemaju to je jako puno'

Sever: 'Cijene hrane najsnažnije utječu na kućni proračun'

I Krešimir Sever, šef Nezavisnih sindikata, komentirao je za RTL novi paket Vladinih mjera. Kazao je da je zadovoljan onime što je doznao na sastanku u Vladi, prenosi Danas.hr.

"S jedne strane vrlo je jasno potvrđeno da sve mjere koje su bile na snazi i za ovo razdoblje, slijedi i za naredno razdoblje posebno kad je riječ o ovom energetskom djelu i vezano za predstojeću ogrjevnu sezonu, stabilnost cijena plina, struje, jednako tako i različite potpore, različitim društvenim skupinama, sve to ostaje i dalje i time smo zapravo i više nego zadovoljni jer se čak i obuhvat proširuje", kazao je Sever.

A neke potpore će se i povećati, otkrio je, pa zbog toga možemo sigurno ući u jesen i zimu.

Građani su teškoj situaciji jer cijene hrane najsnažnije utječu na kućni proračun, "pogotovo uvjetima stabilnih cijena energenata", objasnio je Sever. Ipak, premijer Andrej Plenković, kao i ministri, rekli su da su izuzetno zadovoljni razgovorima s predstavnicima velikih trgovačkih lanaca, poručio je Sever, "i da će sutra u javnost izaći na GSV, a i na Vladi taj paket koji će sadržavati cijeli niz onoga što bi trebalo biti potpora vezano za cijene hrane".

"Veliki dio građana baš tu muči najveći problem, cijene hrane su divljale, ne samo ove godine, nego još više i prošle godine. Pa čak i ako se vrate na 31.12. prošle godine, još uvijek će biti izdašne zarade od svih onih koji su ih dizali tijekom prošle godine. I to pogotovo, to da imaju mjesta vratiti te cijene natrag, najbolje pokazuje koliko su bili pomahnitali i polakomili se za dodatnim zaradama jer sad imaju prostora za vratiti se, a tu treba uključiti i dobavljače", rekao je šef Nezavisnih sindikata.