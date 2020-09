‘OD KORONAVIRUSA UMIRE VIŠE MLADIH HRVATA NEGO PRIJE’: Pulmolog odgovorio – prijeti li Splitu scenarij u kojem bi tijekom zime postao novi ‘Bergamo’

‘Jedan od većih, glavnih, bitnih uzroka zaraza su i noćni klubovi, koje po meni nije trebalo samo ograničiti, nego ih je u ovakvim okolnostima trebalo zatvoriti’

Specijalist iz Klinike za plućne bolesti Jordanovac u Zagrebu, Saša Srića, u intervjuu za N1 rekao je da uoči jeseni, uz povećan broj oboljelih od Covid-19, oboljeli umiru nešto češće, da među njima češće ima mladih, a naveo je i primjere umrlih, koji su se prije zaraze koronavirusom činili zdravi.

“Govorimo o virusu koji je još uvijek relativno nepoznat, bez obzira što još učimo o njemu, mnogi se iznenađuju i kažu, tada se Stožer opredijelio za lockdown, bilo je puno manje zaraženih, a sada to ne radite kada je broj zaraženih triput veći. Tada smo naprosto znali jako malo, to je bila jedna nepoznanica. Dandanas mi kliničari i znanstvenici beskrajno radimo na ispitivanju toga, ali još uvijek ne znamo kako će se to ponašati. Govoreći o broju zaraženih koji se povećava, mi smo za ljeto očekivali znatno manju brojku. Tu je dobrim dijelom kumovalo i to što smo se previše opustili. Krenimo od otvaranja granica za turizam, što dijelom jest išlo u političke svrhe, iako je Stožer puno stvari napravio dobro, do turizma, jer smo morali nastaviti ekonomski živjeti”, kaže Srića.

Upitan bismo li imali štete na drugoj strani, i to u ljudskim životima, da se nismo otvorili turizmu, odgovara potvrdno. Međutim, dodaje da je puno ljudi zaboravilo na mjere poput distance, maski, pranja ruku. “Jedan od većih, glavnih, bitnih uzroka zaraza su i noćni klubovi, koje po meni nije trebalo samo ograničiti, nego ih je u ovakvim okolnostima trebalo zatvoriti”, smatra Srića.

PULMOLOG IMA OŠTRU PORUKU: ‘Rado bih sve njih proveo kroz intenzivnu gdje se ljudi bore za život. Kolege me apsolutno iznenađuju…’

Povećan broj umrlih

Srića je rekao kako je ispravan dojam da je sada linija uspona broja umrlih strmija nego što je bila proljetos. “Imamo veći broj oboljelih, pa je za očekivati i veći broj umrlih. U zadnje vrijeme se događa da imamo sve više oboljelih, pa je za očekivati da će biti i veći broj smrtnih ishoda. Ranije je bila fama da su to bili stariji ljudi, a danas od šest umrlih, imamo da su to sve ljudi od srednje do, ne bih rekao izrazito mlade, ali nešto mlađe dobi.”

Dodaje da postoje razlike u dobi umrlih i njihovom komorbiditetu danas u odnosu na proljetos. Napominje da virus nije mutirao, ali kako se pojavio u većem broju populacije, izaziva drugačiju kliničke slike.

“Proljetos su to najčešće bili respiratorni infekti, komplikacije zbog kojih su završavali na respiratorima s obostranom pneumonijom i vrlo ružnom radiološkom i kliničkom slikom. Nije točno da su to uglavnom ljudi starije životne dobi. To su većinom ljudi s komorbiditetima. Ali, bilo je nekoliko ljudi koji su bili, kako se činilo, punog zdravlja, ne zaboravljajući pretilost, koja je također veliki rizični faktor.

Jedna od kliničkih slika koja se ljeti pojavila su enterokolitisi, dakle proljevi i povraćanje i ona dva simptoma koja često spominjemo kako covid razlikovati od gripe, gubitak osjeta mirisa i okusa. Postoje neke studije vani o kliničkim slikama, i to i kod mlađe populacije, s trajnim oštećenjima srčanog mišića. Da, danas umire više mladih ljudi nego prije”, rekao je Srića.

Problem s nedostatkom radnika

Objasnio je da trenutno na 100.000 stanovnika imamo otprilike četiri umrla te da je u zadnjem periodu od nekih tri tjedna, za dvadesetak posto viši od onoga iz lockdowna.

“Jako je bitno da broj oboljelih sada počne opadati kako bismo spremniji dočekali jesen. Kao kliničar smatram da će broj rasti, jer će ljudi više boraviti u zatvorenim prostorima. U jesensko i zimsko doba klinički tijek bolesti je uvijek teži, tako da je za očekivati i da će porast mortaliteta biti veći. Iako, s ovim virusom je sve nepredvidivo”, kaže i dodaje kako vjeruje da će zdravstveni sustav izdržati pritisak te da bismo trebali imati dovoljan broj respiratora.

“Broj ljudi je ono što nas, neću reći brine, ali nas vodi k tome da moramo čuvati ljudstvo. Primarna zaštita je već u velikim problemima, manjak je liječnika. Liječnici koji rade u bolnicama imaju veliki broj dežurstava, poprilično smo opterećeni. Trebat ćemo sačuvati zdrave liječnike, zdrave medicinske sestre i cijelo zdravstveno osoblje, da imamo dovoljno vremena za odmor, a i da se čuvamo i pazimo”, napominje.

MARKOTIĆ IMA RJEŠENJE ZA ONE KOJIMA JE TEST DUGO POZITIVAN: ‘Kod većine je nakon ovog postupka, bris bio negativan’

Split kao novi ‘Bergamo’?

Split već dulje vrijeme prednjači po broju oboljelih i po broju umrlih. Upitan što će biti ako se nešto ne promijeni u načinu pridržavanja mjera, Srića kaže da situaciju treba shvatiti ozbiljno.

“To je nešto čime ne želimo ljude plašiti, ali ih moramo upozoravati da počnu situaciju doživljavati ozbiljno. Jer nastavi li se s ovim trendom pozitivnih slučajeva, nećemo moći očekivati tako prekrasnu situaciju. Moramo misliti i na zdravstveni sustav, koji je u Splitu u jednom trenutku bio opterećen unatoč svom trudu. Postoje naznake trenda širenja i prema ovim sjevernijim županijama, ali to je još teško sa sigurnošću reći. Ostavimo vremenu da vidimo”, zaključio je Srića za N1.

PULMOLOG S JORDANOVCA: ‘Za dva tjedna mogli bismo imati 300 novih slučajeva, potrebne su mjere restrikcije’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.